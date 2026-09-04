Ein Wochenende im Dienste des Artenschutzes

Artenschutz zum Entdecken, Staunen und Mitmachen warten am 5. und 6. September im Tiergarten Schönbrunn auf kleine und etwas größere Besucher.

Der Schutz und Erhalt bedrohter Tierarten zählt zu den zentralen Aufgaben des Tiergarten Schönbrunn. Am 5. und 6. September gibt dieser bei seinen Artenschutztagen wieder einen umfänglichen Einblick in sein tagtägliches Artenschutz-Engagement. Gemeinsam mit 27 Natur- und Artenschutzorganisationen lädt der Tiergarten zwei Tage lang dazu ein, Artenschutz aus nächster Nähe kennenzulernen. Spannende Einblicke und zahlreiche Mitmachstationen zeigen, wie vielfältig Artenschutz ist.

Beim Infostand des Tiergartens können Besucher etwa ihr Wissen überprüfen und biodiversitätsfreundliche Maßnahmen an der „Reverse the Red“- Waage richtig zuordnen. Spielerisch erlebt werden kann die Arbeit als Batagur-Flussschildkrötenforscherin oder -Flussschildkrötenforscher. Zusammen mit der ÖGH wird der Lebenszyklus von Frosch und Kröte erforscht und festgestellt, wie schwierig es ist, von Tümpel zu Tümpel zu hüpfen, wenn es nur wenige davon gibt.

Erstmals dabei ist die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mit einem begehbaren Bodencubus. Dieser bietet mit überdimensionalen Bodentieren und echten Bodengeräuschen Einblicke in die bedrohte Welt unter unseren Füßen. Ebenfalls zum ersten Mal bei den Artenschutztagen ist BeeWild, eine österreichische Initiative zur Schaffung von mehr „wilden“ Lebensräumen für Nützlinge.

„Artenschutz geht uns alle an. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, denn Artenschutz ist nicht nur in fernen Ländern notwendig, sondern auch mehr und mehr direkt vor unserer eigenen Haustür“, erläutert Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Highlight am Samstag

Am Samstag den 5. September dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch dieses Jahr wieder auf ein besonderes Highlight freuen: Um 11 und 13.30 Uhr stellt die Diensthundestaffel des Österreichischen Zolls die Arbeit der Artenschutzhunde vor. Wie wichtig der gemeinsame Einsatz für bedrohte Arten ist, zeigen die aktuellen Zahlen der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN: Von rund 176.000 erfassten Arten sind etwa 49.500 bedroht. „Wer gefährdete Arten schützen will, muss ihre Bedrohung und die Zusammenhänge dahinter verstehen. Die Artenschutztage zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, selbst aktiv zu werden. Auch kleine Beiträge können in Summe viel bewirken“, so Regina Kramer, Kuratorin für Artenschutz und Forschung im Tiergarten.

Mitmachen lohnt sich dabei auch vor Ort: Wer beim Besuch der verschiedenen Stände durch eigenen Einsatz einen Sammelpass füllt, kann sich beim Rätselrallye-Zelt am Hietzinger Eingang eine kleine Überraschung zum Schulstart abholen. Die Einnahmen bei den Infoständen des Tiergartens, beim Bücherflohmarkt, beim Kinderschminken und an der Kaffee- und Saftbar kommen diesem Schutzprojekt des Tiergartens zugute.

Tipp: Um die Artenschutztage zu besuchen, reicht eine Eintrittskarte für den Tiergarten Schönbrunn, es ist kein zusätzliches Ticket notwendig.

Alle teilnehmenden Organisationen sind auf der Homepage des Tiergarten Schönbrunn unter www.zoovienna.at/termine/artenschutztage-2026 zu finden.