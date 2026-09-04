Eva Kaiser: Der Mensch entscheidet, nicht die KI

Wiener Kaffeehauskultur traf auf die Arbeitswelt von morgen: Beim ersten „Café Creativ“ 2026 diskutierte Eva Kaiser, CIO der ÖBB-Infrastruktur, über künstliche Intelligenz, flexible Arbeitsmodelle und die Verantwortung von Unternehmen im digitalen Wandel.

Mensch bleibt Mittelpunkt

Das traditionsreiche Café Frauenhuber war bis auf den letzten Platz gefüllt. Im Gespräch mit Moderator Helmut Schneider zeigte Eva Kaiser anhand praktischer Beispiele, wie neue Technologien den Arbeitsalltag erleichtern können. So könne künstliche Intelligenz etwa dabei helfen, zahlreiche Bewerbungen rascher zu bearbeiten. Die endgültige Entscheidung müsse jedoch weiterhin beim Menschen liegen.

Gerade bei der Auswahl neuer Mitarbeiter seien persönliche Begegnungen unverzichtbar. Auch Führungskräfte müssten künftig verstärkt als „People Manager“ agieren, Orientierung geben, aufmerksam zuhören und ihre Teams aktiv durch Veränderungen begleiten.

Wandel gemeinsam gestalten

Für Kaiser ist die digitale Transformation nicht nur eine technische, sondern vor allem eine kulturelle Aufgabe. Werden wiederkehrende Tätigkeiten automatisiert, entstehe mehr Raum für kreative und sinnstiftende Aufgaben. Voraussetzung dafür seien ausreichende Ressourcen sowie fachliche und soziale Weiterbildung.

Besonders wichtig sei es, die Beschäftigten frühzeitig einzubeziehen. Wer eigene Ideen und unterschiedliche Perspektiven einbringen könne, trage Veränderungen mit größerer Überzeugung mit.

Nähe trotz Homeoffice

Auch flexible Arbeitsmodelle standen im Mittelpunkt des Abends. Individuelle Arbeitszeiten könnten vor allem Eltern dabei unterstützen, Beruf und Kinderbetreuung partnerschaftlich zu organisieren. Gleichzeitig müsse für jedes Berufsbild eine passende Lösung gefunden werden.

Im IT-Bereich der ÖBB-Infrastruktur habe sich eine Mischung aus Homeoffice und regelmäßigen Präsenztagen bewährt. Denn persönliche Gespräche könnten durch Videokonferenzen nicht vollständig ersetzt werden.

Nächster Termin im Oktober

Das nächste „Café Creativ“ findet am 1. Oktober von 18 bis 21 Uhr erneut im Café Frauenhuber in der Himmelpfortengasse statt. Unter dem Titel „New Economy und Human Resources“ spricht Maria Baumgartner, Geschäftsführerin von Speedinvest Heroes, über faire Arbeitsbedingungen, Talentförderung und moderne Unternehmenskulturen. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt.