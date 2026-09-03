Badner Bahn: Schule beginnt, Baustelle endet

Die Sommerbaustelle der Badner Bahn endet planmäßig. Ab 7. September ist wieder durchgehender Betrieb bis Wien Oper.

Über 2000 Meter erneuerte Gleisinfrastruktur, 2500 Meter neue Oberleitungen, vier neue Weichen, hunderte Meter sanierter Gleisunterbau, 12 neu errichtete Signale und mehrere Kilometer neu verlegte Kabel: Das ist die Kurzbilanz der Sommerbaustelle der Wiener Lokalbahnen im Streckenbereich der Badner Bahn vom Schedifkaplatz bis Inzersdorf Lokalbahn.

Die letzten Arbeiten werden rechtzeitig bis Schulbeginn abgeschlossen. Ab 7. September ist die Badner Bahn somit wieder auf der gesamten Strecke von Wien Oper bis Baden Josefsplatz unterwegs. Damit ist auch der wichtige Verkehrsknoten Bahnhof Meidling mit der Badner Bahn wieder angebunden.

Die in den Sommerferien gesperrte Kassastelle bei der Endhaltestelle Wien Oper hat ab 7. September ebenfalls wieder geöffnet.