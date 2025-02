Starke Erinnerungen an großen Rapid-Präsidenten

Der letzte Rapid-Meisterpräsident wäre 85 Jahre alt geworden. Rudolf Edlinger hat die letzte große Rapid-Ära geprägt, ihm zu Ehren gedachten Vereins- und Bezirksspitze am Zentralfriedhof.

Nicht wenige im Klub sehnen sich nach seiner Amtsführung zurück. Sie wissen heute mehr denn je, wie vieles er zwischen 2001 und 2013 richtig gemacht hat. Mit seinen guten Kontakten in die Politik und Wirtschaft hat der ehemalige Finanzstadtrat und Minister viele Türen für die Grün-Weißen geöffnet. Das Ergebnis auf dem Rasen waren zwei Meistertitel 2005 und 2008.

Enge persönliche Freundschaft

Eng befreundet mit dem Präsidenten war der damalige Spielmacher und heutige Geschäftsführer Steffen Hofmann. “Rudi Edlinger war ein einzigartiger Funktionär und vor allem Mensch, dem ich für alles, was er für unseren Klub, aber auch mich persönlich getan hat, unendlich dankbar bin. Ich bin überzeugt, dass es ihn sehr gefreut hätte, dass wir ihm nun ein weiteres Mal auf diese Weise gedacht haben”, so die grün-weiße Ikone beim klirrend kalten Friedhofsgedenken.

Das war Rudolf Edlinger

Rudolf Edlinger war seit Kindheitsbeinen glühender Rapidler und schon in der Nachkriegszeit Stammgast auf der legendären Pfarrwiese. 1986 kam er auf Bitten des legendären Anton Benya ins Rapid-Kuratorium, am 22. Oktober 2001 wurde er schließlich von den Vereinsmitgliedern erstmals zum Präsidenten seines Herzensklubs gewählt. Gut 4.400 Tage dauerte seine 12-jährige Ära, die von vielen Erfolgen geprägt war.

Bis zuletzt verbunden

Edlinger war dem Rekordmeister bis zuletzt verbunden, war seit 2014 auch Ehrenpräsident. In seine Ära fiel auch die wissenschaftliche Aufarbeitung von Rapid in der dunklen Zeit der Nazi-Ära. Kommende Woche findet in memoriam Rudolf Edlinger im Wien-Museum eine Veranstaltung zu dem Thema statt: “Wiener Fußball im Nationalsozialismus”.

