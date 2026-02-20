Ein altes Sprichwort sagt: „Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben.“ Im GRG 23 Alterlaa gehen die Schüler noch einen Schritt weiter und stellen sich dabei wichtige Fragen. Wie lebt es sich in Liesing? Was macht einen Bezirk lebenswert, wo liegen besondere Orte und welche Menschen prägen das Miteinander? All das findet im Rahmen des Projekts „Zusammenleben im Bezirk“ statt, das in Kooperation mit dem Europabüro der Bildungsdirektion Wien durchgeführt wird.

Das Ziel des Projekts ist es, den Blick junger Menschen auf ihre unmittelbare Umgebung zu schärfen. Im Zuge dessen führten Schüler der 2. bis 6. Klassen ein Interview mit dem Bezirksvorsteher Gerald Bischof. „Wenn die Jugendlichen ihren Bezirk erforschen, entstehen Verständnis, Verantwortung und Identifikation. Das Projekt des GRG 23 ist ein starkes Beispiel für lebendige Bildung im 23. Bezirk.“ Das GRG 23 Alterlaa fungiert dabei als Pilotschule für ganz Wien. Das Projekt gilt als beispielgebend und soll künftig auch an weiteren Schulen wienweit umgesetzt werden.

Infos: grg23-alterlaa.ac.at