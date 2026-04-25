Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht das FRÜHLINGSQUARTIER in die zweite Runde – und bereichert damit erneut den Wiener Eventkalender im Wonnemonat Mai. Was 2025 als frische Idee und sprichwörtlich junges Pflänzchen begann, ist heuer neben WEIHNACHTSQUARTIER und CITY DESIGNQUARTIER der dritte Fixtermin für alle Fans des Design-, Mode- und Genussmarkts. Im Gegensatz zu den beiden anderen findet das FRÜHLINGSQUARTIER aber mitten im Grünen statt, wohin es zu dieser Jahreszeit viele Besucher zieht.

Einmal mehr gilt es außergewöhnliche Labels, innovative Produkte und handgefertigte Einzelstücke zu entdecken – von Mode, Schmuck und Accessoires über Interior- und Outdoor-Design bis hin zu innovativen Gaumenfreuden. Das FRÜHLINGSQUARTIER hat gleichzeitig aber noch viel mehr als klassisches Markttreiben zu bieten: Es ist der ideale Ort, um gemeinsam mit Familie und Freunden den Tag zu verbringen, die Natur zu genießen und den Frühling zu feiern.

Diese besondere Atmosphäre macht den Unterschied. Eingebettet in die weitläufigen Wiesen des Schlossparks lädt der Markt dazu ein, Tempo herauszunehmen – womöglich ist das FRÜHLINGSQUARTIER sogar der Design-, Mode- und Genussmarkt mit der entspanntesten Stimmung überhaupt.

Platz für größeres Lieblingsstücke

Neben den vielen kleinen Dingen, die den Alltag schöner machen, spielt passend zur Location auch Outdoor-Design eine zentrale Rolle. Zahlreiche Labels machen mit ihren Designprodukten Lust darauf, das Leben ins Freie zu verlagern. Die Besucher erwarten u.a. handgefertigte Sonnenliegen (TIMELESS HOME), Hängematten und Hängesessel aus Oberösterreich (CHICO), trendige Outdoor-Möbel (SIT*ON*ART, SACKIT, TREND-MASTER), ein geschmackvoller Griller (KOQOON), ganze Outdoor-Küchen (STILGRILL) sowie gedrechselte Gartenskulpturen (SPITZBART).

Kategorieübergreifend sorgen zahlreiche neue Aussteller für frische Impulse und spannende Entdeckungen. Mehr als die Hälfte der rund 100 Labels wurden von der DESIGNQUARTIERE Jury neu ausgewählt. Einen Überblick zu allen teilnehmenden Labels finden Sie im Aussteller-Guide unter fruehlingsquartier.at/ausstellerinnen.

Eintritt & Öffnungszeiten

Ein besonderes Plus: Der Eintritt ist für alle unter 22 Jahren frei – ein Angebot, das auch Familien ansprechen soll und den Markt zu einem generationenübergreifenden Erlebnis macht. Aber auch jungen Menschen sollen damit die vielen heimischen, unabhängigen Labels ein Stück nähergebracht werden.

Eintritt: Tageskarte 8€ / Mehrtageskarte 12€

Freitag, 15. Mai 14-19 Uhr | Samstag, 16. Mai 10-19 Uhr | Sonntag, 17. Mai 10-19 Uhr