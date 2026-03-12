Wer in Wien Bier, Stelze und gepflegte Gartenstimmung schätzt, muss einfach das Schweizerhaus besuchen. 2026 wird hier nicht nur gezapft, sondern gefeiert – hundert Jahre Budweiser Budvar und ein Sommer voller Schaum, Sonne und Genuss.

Jeder Tag wird zum Genuss-Feiertag

5,90 Euro zahlt man seit drei Jahren unverändert für ein Krügerl Budweiser Budvar. Da kann man ruhig einmal laut und anerkenend „Prost!“ rufen. Denn während alles teurer wird, bleibt der Bierpreis im Schweizerhaus so beständig wie der 15. März, an dem die Saison traditionell startet.

„Dank unserer starken Partnerschaft mit Budweiser Budvar können wir das Jubiläum feiern, ohne den Bierpreis anzuheben“, strahlt Familie Karl Kolarik. Hinter den Kulissen hat sich einiges getan. Neue Küchengeräte, digitalisierte Abläufe, frische Ausgabestationen – alles, damit das Krügerl schnell, frisch und perfekt gezapft auf den Tisch kommt.

Herzhaftes, das auf der Zunge zergeht

Der Garten des Schweizerhauses ist ein Ort vollendeter Gemütlichkeit. Fast 70 Bäume und weite Markisen spenden angenehmen Schatten; der grüne Efeu sorgt für die gemütliche Wiener Atmosphäre.

Auf den Teller kommt nur das Beste: Fleisch von österreichischen Produzenten, saisonale Tagesgerichte, vegetarische Schmankerl und natürlich die legendäre Stelze, die jedem Gast ein verzücktes Lächeln ins Gesicht zaubert. Wer hier isst, spürt die Liebe zum Detail – vom Teller bis zum Glas.

100 Jahre Liebe auf den ersten Schluck

Die Verbindung zwischen Budweiser Budvar und dem Schweizerhaus begann 1926, als Karl Kolarik senior das Bier in Südböhmen entdeckte. Heute reift es 90 Tage, bevor es in den speziellen „Bunkerl“-Gläsern mit den markanten Bullaugen serviert wird. Ein Krügerl voller Geschichte, das beim ersten Schluck Lust auf das zweite macht.

Ab 15. März 2026 um 11 Uhr heißt es wieder: Sommergarten auf, Biergläser hoch und Jubiläum feiern! Mit jeder Schaumhaube, jeder Stelze und jedem Lächeln zelebriert man die hundertjährige Partnerschaft gebührend – ein Muss für alle Bier- und Genussfreunde.