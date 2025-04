In Atzgersdorf suchen alte Sachen jetzt neue Besitzer

Verkaufen, tauschen oder Sachen verschenken: Beim wohnpartner Arkaden-Flohmarkt in Atzgersdorf am 25. April von 16 bis 19 Uhr ist alles möglich.

Die Grätzl-Zentren des Nachbarschaftsservice Wohnpartner sind Begegnungs- und Lebensräume, hier soll ein offener, toleranter und respektvoller Umgang zwischen Menschen verschiedener Kulturen, Generationen und Geschlechter, sowie Menschen mit Behinderungen gelebt werden. Sie stehen allen Menschen in Wohnhausanlagen und Stadtteilen zur Verfügung. Die Zentren sind barrierefrei und ermöglichen damit Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine gleichberechtigte Teilhabe. Ziel ist es, nachbarschaftliche Kontakte zu stärken und die Entwicklung von Projekten und Initiativen zu fördern – so auch im 23. Bezirk.

Am 25. April von 16 bis 19 Uhr lädt das Grätzl-Zentrum Atzgersdorf in die Steinergasse 36 bei der Stiege 6 zum Flohmarkt in den Ella-Lingens-Hof. Ob Spielzeug, Gewand, Deko oder Pflanzen – hier wird man vieles finden, von dem man gar nicht weiß, dass man es gesucht hat. Stöbern ist also angesagt.

Außerdem gibt es ein Bücherstandl mit gratis Büchern und beim Demokratiequiz kann nicht nur Wissen angebracht, sondern auch erworben werden. Bei mehreren richtigen Antworten gibt´s auch kleine Preise zu gewinnen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, alle sind herzlich willkommen!