Bei dem legendären Open-Air-“Electro Advent” Event in Wiener Neustadt sorgen am 13. Dezember von 17 bis 23 Uhr vier DJs vom Rathausbalkon für die richtige Stimmung. Für das leibliche Wohl ist mit Punschhütten, Bars und der Gastronomie am Marienmarkt gesorgt.!” Sowohl die beiden Auflagen des Electro Advents als auch die Sommer-Edition Electro Garden kamen bei den Besuchern sehr gut an.

“Nach einem kurzen Ausflug letztes Jahr auf die Bühne des Ö3 Weihnachtswunders, freut es mich, dass der heurige Electro Advent wieder beim Alten Rathaus stattfindet und ein tolles Ambiente bieten wird. Ich wünsche viel Spaß beim dritten Event”, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Der Eintritt ist frei!