Ab 1. März 2026 startet im Wienerwald wieder das längste und dichteste Mountainbike-Streckennetz Österreichs in die neue Saison – das umfangreiche Bike Erlebnis kann also wieder voll ausgekostet werden. „Dieses Angebot ist österreichweit einzigartig: Wir verbinden die unmittelbare Nähe zur Bundeshauptstadt und die naturnahe und kulturelle Dichte des Lebens- und Erlebnisraumes des Wienerwaldes – mit der gemeinsam entwickelten Vielfalt an Mountainbike-Routen. Ein tolles Angebot – für ein verlängertes Wochenende, für ein paar Tage – oder für länger als geplant.“, betont Wienerwald Tourismus-Geschäftsführer Marcus Linford.

1.370 ausgewiesene Mountainbike-Kilometer an abwechslungsreichen Trails und Strecken stehen zur Verfügung – vom genussvollen Tourenfahren bis zum anspruchsvollen Downhill-Erlebnis ist hier vieles möglich. Das vielfältige Angebot bietet für jedes Level und jede Vorliebe die passende Herausforderung und wird, durch Auswahl und Kombination der Wege immer zu einem abwechslungsreichen Fahrerlebnis.

Zielgerichtete Angebote

Wer nachhaltige Erholung und Sporterlebnis nicht nur für ein paar Stunden erleben möchte ist, im Wienerwald genau richtig. Die Vielfalt der Strecken, verbunden mit entspannter Bewegung, bietet das von Wienerwald Tourismus gemeinsam mit „Bike & Balance“ entwickelte Angebot „MTB & Yoga-Days im Wienerwald“. Dieses spezielle Mountainbike-Nächtigungsangebot verbindet Techniktraining in kleinen Gruppen mit regenerativer Entspannung und Ausgleich durch Yoga, das die Leistungsfähigkeit & Regeneration fördert.

Mountainbiken wird so zum Gemeinschaftserlebnis für Gleichgesinnte. Das viertägige Arrangement im 4*-Hotel Höldrichsmühle umfasst Halbpension mit individuellen 3-Gänge-Menüs sowie Mountainbike-Action-Erinnerungsfotos inklusive.

Für Mountainbike Fans, die gerne mal reinschnuppern oder neue Strecken entdecken möchten, bieten sich die geführten E-Mountainbike Genusstouren von Mai bis Oktober an. In Kooperation mit Partnern, dem Trailcenter Hohe Wand Wiese oder GK MTB-Touren geht es mit einem Guide auf gemütlichen Touren hinaus in den Wienerwald – Technik, Strecken & Insidertipps sowie Leihequipment (wenn gewünscht) inklusive, egal ob individuell oder als Teamevent.

Alle Informationen rund ums Mountainbiken im Wienerwald, Streckentipps uvm. auf www.wienerwald.info