Im Fünften ist was los: Flohmarkt und Schmankerln

Der Herbst wird bunt – und der Margaretenplatz zum Treffpunkt! Im Oktober ist im 5. Bezirk wieder einiges los.

Schnäppchenjäger können beim Flohmarkt auf Schatzsuche gehen, während Genießer jeden Donnerstag bei regionalen und internationalen Spezialitäten zugreifen können.

Stöbern und feilschen

Am 2. Oktober von 9 bis 17 Uhr lädt der Flohmarkt der IG Kaufleute Margareten zum ausgiebigen Stöbern ein. Ob kuriose Fundstücke, nostalgische Schätze, Vintage-Produkte oder das eine oder andere längst gesuchte Lieblingsstück – hier gilt: Wer zuerst kommt, findet die besten Sachen!

Flohmarkt am Margaretenplatz lädt ein (Bild: Istock).

Genussmarkt jeden Donnerstag

Wer lieber mit vollen Einkaufstaschen als mit Vintage-Schätzen nach Hause geht, sollte sich die Donnerstage (jeweils 8 bis 18 Uhr) im Kalender rot markieren.

Herrliche Schmankerln

Auf dem Spezialitätenmarkt kommt ordentlich Abwechslung auf den Teller: Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Brot aus Niederösterreich gehören ebenso zum Angebot wie italienische Spezialitäten.

Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bio-Qualität sowie Käse aus Vorarlberg und Tirol.