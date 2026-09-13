Ein Nachmittag voller Begegnung und Lebensfreude

Geselligkeit, gute Musik und jede Menge hilfreiche Informationen: Der Rudolfsheim-Fünfhauser Dämmerschoppen für Seniorinnen und Senioren lockte auch heuer wieder zahlreiche Gäste an.

Treffpunkt für Senioren

Was 2024 erstmals veranstaltet wurde, hat sich mittlerweile zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender des 15. Bezirks entwickelt. Am 8. und 9. September ging der bereits dritte Dämmerschoppen für Seniorinnen und Senioren über die Bühne. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem Begegnung, Austausch und ein gemütliches Miteinander.

Bei Musik und kulinarischen Schmankerln wurde gemeinsam geplaudert, gelacht und getanzt. Gleichzeitig bot die Veranstaltung die Möglichkeit, sich unkompliziert über Unterstützungs-, Beratungs- und Freizeitangebote im Bezirk zu informieren.

Beratung vor Ort

Zahlreiche Organisationen waren vor Ort und standen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Mit dabei waren unter anderem die Häuser zum Leben, das FSW-Tageszentrum, die Community Nurses, die Wiener Sozialdienste, wohnpartner, das Netzwerk für pflegende An- und Zugehörige sowie die Polizei.

Gerade der direkte Austausch soll dabei helfen, Hemmschwellen abzubauen und Angebote dort bekannt zu machen, wo sie gebraucht werden.

„Die beste Information ist jene, die Menschen erreicht, bevor aus Unsicherheit ein Problem wird.“

…betont Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht. Der Dämmerschoppen schaffe einen Raum für „Begegnung, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung“.

Gemeinsam im Grätzl

Neben den Informationen kam auch die Lebensfreude nicht zu kurz. Das bewährte Rahmenprogramm mit Musik und Kulinarik sorgte für ausgelassene Stimmung und bot reichlich Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu schließen.

Auch Madlena Komitova, Bereichsleiterin der Pensionist*innenklubs, unterstreicht den Wert des persönlichen Austauschs: „Persönliche Gespräche schaffen Vertrauen.“ Veranstaltungen wie der Dämmerschoppen würden Information, Gemeinschaft und Lebensfreude auf ganz natürliche Weise miteinander verbinden.

Mit dem erfolgreichen Dämmerschoppen setzt Rudolfsheim-Fünfhaus einmal mehr auf ein selbstbestimmtes, aktives und gut vernetztes Älterwerden im Bezirk.