Das Wiener Bezirksblatt kann die kostenlose Tour durch den Schuhmeier-Bunker nur empfehlen. Hier wird Geschichte lebendig, auch wenn sie manchmal beklemmend ist. Auf 730 unterirdischen Quadratmetern sind Originalbeschriftungen ebenso zu sehen wie Masken und Alltagsgegenstände von damals. Der Verein “Unter Wien” lädt gemeinsam mit der Bezirksvorstehung ein.

Spannende Einblicke

Die Schutzanlage ist nahezu vollständig im Originalzustand erhalten. Besucher erwartet ein Einblick in den zivilen Alltag jener Zeit – unter anderem mit authentischen Wandaufschriften wie „Eintritt nur bei Fliegeralarm“, „Mütter, gebt auf eure Kinder acht“ oder „Dicht im Gange stehen“. Ergänzt wird die Tour durch Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. “Wir laden alle ganz herzlichst ein, die am besten erhaltene Bunkeranlage von ganz Wien zu besichtigen”, so Lukas Arnold, Obmann des “Unter Wien”-Vereines.

Ort, Zeit, Dauer

Der “Tag der offenen (Bunker-)Tür” findet am Samstag, 24. Jänner, zwischen 10 und 16 Uhr statt. Zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr sind Führungen im 30-Minuten-Takt angesetzt (jeweils zur vollen Stunde und um halb).

Treffpunkt: Parkanlage am Schuhmeierplatz, beim Kinderspielplatz in Ottakring.

Weitere Infos: Unter Wien