Ab dem 30. März erwartet die kleinen Besucher von WIEN MITTE The Mall ein Ostersuchspiel, das sowohl vor Ort im Center als auch auf der Social‑Media‑Plattform Instagram gespielt werden kann. In den öffentlichen Gängen auf Ebene 0 werden zehn bunt gemusterte Ostereier‑Sticker versteckt, die von den Kindern gefunden werden müssen. Die Kids starten ihre Tour bei der Center‑Info auf Ebene 0, wo sie ihre Teilnahmekarte, einen Stift sowie den ersten Hinweis und Musterbeispiele für die verschiedenen Eier‑Designs erhalten. Ziel ist es, vier unterschiedliche Muster korrekt zu zählen und das Ergebnis auf der Karte einzutragen. Nach erfolgreicher Detektivarbeit wartet bei der Rückgabe der ausgefüllten Karte an der Center‑Info eine süße Osterüberraschung als Sofortgewinn.

Centermanager Florian Richter: „WIEN MITTE The Mall ist das pulsierende Herz des dritten Bezirks und ein als zentraler Treffpunkt für alle Menschen. Daher ist es unser Ziel, alle diese Menschen zu verbinden und einen Raum für gemeinsame Erlebnisse mitten im Stadtzentrum zu schaffen. Mit Aktionen wie unserer großen Ostereiersuche möchten wir genau diesen Austausch fördern und die gesamte Nachbarschaft dazu einladen.“

Zwischen 1. und 3. April von 11 bis 18 Uhr wird es in den Osterferien besonders kreativ. Beim Bastelcamp können Kinder zwischen 5 und 12 Jahren ihre eigenen Oster-Accessoires gestalten.

Virtuelle Ostereiersuche

Und auch im digitalen Raum wird Ostern zelebriert. Auf dem Instagram-Account von WIEN MITTE The Mall (www.instagram.com/wienmittethemall) werden ebenfalls ab dem 30. März drei Postings in verschiedenen Shop-Fotos veröffentlicht, in die sich jeweils ein kleines, buntes Osterei eingeschlichen hat. Wer das Versteck findet und den Namen des entsprechenden Shops direkt in den Kommentare postet, nimmt an der Verlosung teil. Pro Posting werden zwei Gutscheinkarten von WIEN MITTE The Mall im Wert von je 25 Euro verlost.

Alle weiteren Infos gibt es auf www.wienmitte-themall.at