Die im Bäderbauprogramm 2030 vorgesehenen Generalsanierungen der Dächer in den Hallenbädern Simmering, Brigittenau, Großfeldsiedlung und Donaustadt wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Neben der noch laufenden Sanierung im Döblinger Bad startete jetzt die Dachsanierung im Hietzinger Bad. Es wird das gesamte Dach, bestehend aus Hoch- und Hauptdach, bis zur bestehenden Schalung abgetragen und durch ein Warmdach mit beschieferter Abdichtung ersetzt. Das Dach wird erhöht und verbreitert, wodurch das Regenwasser am neuen schrägen Dach besser ablaufen kann und auf den beiden Längsseiten „Lichttaschen“ eingebaut werden konnten, die das Tageslicht in die Schwimmhalle lenken.

Auf der gesamten Dachfläche werden Photovoltaikmodule und Solar-EPDM-Matten montiert, die die Bäder mit erneuerbarer Energie versorgen. Eine neue Zwischendecke und mehr Tageslicht verleihen zudem der Schwimmhalle eine modernere Optik. Neben der Dachsanierung werden wieder umfangreiche weitere Sanierungsarbeiten durchgeführt und neue Fluchtmöglichkeiten geschaffen.

Übrigens: Der Badespaß bleibt über den Sommer ungetrübt: Das Freibad ist von 2. Mai bis 13. September 2026 geöffnet.

Das Hallenbad und die Sauna sindbis Herbst 2027 geschlossen.

Informieren und gewinnen

Die MA 44 veranstaltet am 7. Mai 2026 gemeinsam mit der der BV 13 von 15-19 Uhr eine Informationsveranstaltung für Badegäste und die Bevölkerung. Es besteht die Möglichkeiten, sich über das Projekt zu informieren, das Bad zu besichtigen und vielleicht das eine oder andere Inventarstück zu erlangen.

4 Info-„Stände“ der MA 44 warten

Umbauarbeiten Kombibad Hietzing mit Mattias Mitteregger

Pläne

Terminpläne

Visualisierungen

Kreislaufwirtschaft

QR-Code zum Online Shop Kreislaufwirtschaft

Ausweichbäder eventuell auf einem Stadtplan markiert

Bäderbauprogramm 2030 mit Robert Alteneichinger

Höpflerbad

Döbling

Jörgerbad

Bereits abgeschlossene Projekte:

Großfeldsiedlung Trainingshalle

Simmering Trainingshalle

BRI Außenbecken

Dachsanierungen BRI GRO und DON

SIM Außenbecken

Wasserspielgärten

etc.

Bäderbetrieb 2023 mit Jürgen Traxler

Veränderungen 2026

Familienbäder

Sauna

Kombibäder

Fastlane Gänsehäufel

Onlineticket – QR-Code

Verlängerte Öffnungszeiten Alte Donau

Monatskarte

Etc.

Führungen durch die Technik mit Florian Gösenbauer und Harald Dietrich

Führungen durch das Bad inkl. Technikbereiche

Führungen jede halbe Std.

Für alle Besucher gibt es auch die Chance etwas zu gewinnen. „Unter allen Besuchern verlosen die Wiener Bäder gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Mag. Johanna Zinkl drei Bonuskarten mit sechs Tageseintritten für das kühle Nass angesichts der bevorstehenden Sommertage.“