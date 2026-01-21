Die Beratungsstelle „Raus aus Gas lokal“ lädt am 12. Februar von 18 bis 20 Uhr zum Infoabend in die Amerlingstraße 11 (Ecklokal der Bezirksvorstehung). Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten den Umstieg auf klimafreundliche Energieformen erleichtern.

Förderungen, Kosten und neue Modelle

In kurzen Vorträgen informieren Expert:innen der Stadt Wien sowie externe Fachleute über zentrale Aspekte des Energieumstiegs – von Kosten und Förderungen über Finanzierungsmodelle bis hin zu Energiegemeinschaften. Danach ist Raum für individuelle Fragen: An moderierten Thementischen im World-Café-Format können sich Besucher:innen direkt austauschen und vertiefend informieren.Der Energieumstieg ist eine wichtige Aufgabe auf dem Weg zur Klimaneutralität Wiens.

Mit dem „Raus aus Gas Café“ schaffen wir einen niederschwelligen Zugang zu Informationen und ermöglichen den direkten Austausch mit Fachleuten.

… weiß die BV-Stellvertreterin Julia Lessacher um die Wichtigkeit, gerade den Bewohner:innen eines dicht bebauten Gebiets wie Mariahilf möglichst unkompliziert Unterstützung zukommen zu lassen.

Mit dabei sind unter anderem das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), die Hauskunft Wien und die Kommunalkredit Public Consulting. Die Teilnahme an der Veranstaltung am 12. Februar ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter: rausausgas@gbstern.at oder 0676/851349-213.

Beratung auch regelmäßig möglich

Über den Infoabend hinaus bietet die Beratungsstelle „Raus aus Gas lokal“ jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung persönliche Beratung an. Expert:innen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung und der Hauskunft Wien unterstützen bei Erstberatungen für konkrete Gebäude und vermitteln Kontakte zu Förder- und Beratungsstellen.