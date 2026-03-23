Die gezeigten Werke stammen von Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung, die sich auf vielfältige Weise künstlerisch mit Lebensfreude auseinandersetzen. Dabei reicht die Bandbreite von kräftigen, farbenfrohen Bildern bis hin zu stilleren, nachdenklichen Arbeiten. Jede einzelne Arbeit erzählt eine eigene Geschichte – authentisch, direkt und berührend.

Direktor Arno Meier betonte bei der Eröffnung die gesellschaftliche Bedeutung solcher Initiativen:

„Lebensfreude entsteht dort, wo Menschen gesehen werden und ihre Vielfalt Ausdruck finden darf. Diese Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie viel Kraft in gelebter Inklusion steckt.“

Begegnung auf Augenhöhe

Zahlreiche Besucherinnen folgten der Einladung und sorgten für eine lebendige, offene Atmosphäre. Die Vernissage wurde so nicht nur zu einer Kunstveranstaltung, sondern auch zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs. Gespräche zwischen Künstlerinnen, Angehörigen und Gästen machten deutlich, wie verbindend Kunst wirken kann.

Starkes Zeichen für Teilhabe

Die Ausstellung „Lebensfreude“ setzt ein klares Zeichen für gesellschaftliche Teilhabe und Sichtbarkeit. Sie zeigt, welches kreative Potenzial entsteht, wenn Menschen Raum zur Entfaltung bekommen – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen.

Ein besonderes Detail: Die ausgestellten Werke können auch erworben werden. Damit erhalten Besucherinnen nicht nur die Möglichkeit, ein Stück Lebensfreude mit nach Hause zu nehmen, sondern unterstützen gleichzeitig die Künstlerinnen in ihrer Arbeit.

Die Ausstellung im Haus Schmelz lädt noch weiterhin dazu ein, innezuhalten, hinzuschauen und sich von der Kraft der Vielfalt inspirieren zu lassen.