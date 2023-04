Inselbier: „Hopfensprung“ ins 40. Donauinselfest

Ein lauer Sommerabend auf der Insel, Live-Musik und ein kühles Blondes in der Hand – was kann es schöneres geben? Passend zum 40. Jubiläum des Donauinselfests braute die Ottakringer Brauerei das Inselbier 2023.

Im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak wurde das Inselbier 2023 heute präsentiert und verkostet. Bereits zum achten Mal kreierte die Ottakringer Brauerei eigens für das #dif das hopfenhaltige Kaltgetränk.

„Die Ottakringer Brauerei und das Donauinselfest stehen für regionale Wertschöpfung. So braut die größte Traditionsbrauerei Wiens mit Wiener Wasser und Braugerste aus lokalem Anbau.“ erklärt Bürgermeister Ludwig und betont, dass die Partnerschaft mit der Ottakringer Brauerei schon Tradition ist.

Das Inselbier wird heuer erstmals im Handel erhältlich sein. Bereits ab Mai kann man sich also Schluck für Schluck auf das 40. Donauinselfest einstimmen. Das unfiltrierte Bier soll besonders süffig schmecken. „Als schlankes Lagerbier passt es nicht nur perfekt zum Donauinselfest, sondern ist auch abseits der Insel der optimale Begleiter für den Sommer.“ so Tobias Frank, Geschäftsführer Technik & 1. Braumeister Ottakringer Brauerei. Das Bier steht ab Anfang Mai bei BILLA und BILLA PLUS in Wien und ausgewählten Märkten in Ost-Österreich in den Regalen.