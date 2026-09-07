Ausgebraut: Konkursverfahren über Vienna Kraft eröffnet

Der Gleis//Garten in Meidling war Wiens erster Food Court. Nun dürfte das Ende eines optmistischen Experiments eingeläutet sein.

“Was macht unsere Brauerei so besonders? Die Kombination aus traditionellem Brauwesen, Londoner Craft Bier Trends und Wiener Tradition steht für ein neues und nachhaltiges Geschmackserlebnis. Besucht uns im Gleis//Garten und überzeugt euch selbst von unserem Bier, direkt aus dem Tank!” So steht es noch auf der Homepage der kleinen Brauerei Vienna Kraft. Aber vermutlich nicht mehr lange.

Wie auf der Seite des Alpenländischen Kreditorenverbandes zu lesen ist, steht es um die Brauerei nicht gut: “Die ViennaKRAFT Brauerei GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Vom zuständigen Handelsgericht Wien wurde ein Konkursverfahren eröffnet.”

Selbiges findet sich auch auf www.ksv.at/insolvenzfaelle und www.creditreform.at

„Das schuldnerische Unternehmen führt die Insolvenz auf die gesunkene Kaufkraft der Gäste und den extrem heißen Sommer bei gleichzeitig drückenden Mieten und Kosten zurück“, so Creditreform.

Auch der Gleis//Garten ist betroffen

2023 eröffnete der Gleis//Garten in Meidling als Wiens erste Food Hall seine Pforten und bot seither auf rund 1.500 Quadratmetern Kulinarik, Handwerk und Kultur sowie frisches, eben von Vienna Kraft vor Ort gebrautes Bier.

Der Gleisgarten erweckte die alte Remise in der Eichenstraße 2 wieder zum Leben © Gleisgarten

Der Verkauf und Ausschank der Biere von Vienna Kraft erfolgten ausschließlich frisch vor Ort direkt aus den Tanks im Foodmarkt Gleis//Garten.

Nun wurde neben der Insolvenz dieser Brauerei auch über “KRAFTMoments Development GmbH”, die Betreibergesellschaft des Gleisgartens ein Konkursverfahren eröffnet.

„Laut eigenen Angaben strebt die Schuldnerin aufgrund der hohen Kosten keinen Fortbetrieb und keine Sanierung ihres Unternehmens an“, wurde Alexander Greifeneder vom KSV1870 auf orf.at zitiert. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 23. November statt. Forderungen können bis 9. November angemeldet werden.

Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 23. November statt. Forderungen können bis 9. November angemeldet werden.

Die Geschäftsführer sind bis dato nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Weitere Infos folgen.