Geschäftige Runde beim Get-together in Mariahilf

Wo tagsüber konzentriert gearbeitet wird, stand am Abend das Netzwerken im Mittelpunkt: Beim traditionellen Get-together des Wiener Bezirksblatts, der Bezirksvorstehung Mariahilf und der Wirtschaftskammer Wien kamen zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem 6. Bezirk im CoWorking Space Brains and Bodies zusammen.

Starke Kontakte im Bezirk

Eröffnet wurde der Wirtschaftsgipfel von WKW-Bezirksobfrau Verena Haller. Auch Bezirksvorsteherin Julia Lessacher und Thomas Strachota vom Wiener Bezirksblatt richteten kurze Begrüßungsworte an die Gäste. Gastgeber und Geschäftsführer Moritz Mistelbauer freute sich, den Besucherinnen und Besuchern das ehemalige Illy-Headquarter präsentieren zu dürfen.

Bei edlen Tropfen vom Weinbau Brenner und feinen Snacks aus dem JAZ in the City wurde anschließend angeregt geplaudert, genetzwerkt und so manche neue Geschäftsidee geboren.

Prominente Runde

Mit dabei waren unter anderem Fashion-Week-Organisatorin Zigi Müller-Matyas, Elvyra Geyer von creative headz, WKW-Bezirksmanager Wladimir Kolokolow, Immobilienprofi Christoph Schantl, Medienmann Reinhard Schmalzbauer, Hermann Fried von Digital Insurance, JAZ-in-the-City-Boss Michael Dorfer und Teppich-Zampano Omar Besim.

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe soll bereits im November fortgesetzt werden. Denn gute Gespräche, aus denen gute Geschäfte entstehen, haben schließlich immer Saison.