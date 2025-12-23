Kurz vor dem Jahreswechsel zeigt das Volkstheater nochmal einen breiten Querschnitt aus seinem Repertoire – und bietet sowohl für Kinder und Familien Programm, wie auch für theateraffines Publikum. Außerdem startet das Volkstheater mit einem Highlight ins neue Jahr: Am 1. Jänner spielt die Wiener Tschuschenkapelle beim alternativen Neujahrskonzert bereits zum 26. Mal auf.

Das Programm im Überblick

Fr, 26. Dezember 2025

16 Uhr: „Pettersson und Findus“ von Sven Nordqvist, Regie: Mechthild Harnischmacher, Familienstück ab 5 Jahren in der Dunkelkammer

18 Uhr: „Geschichten aus dem Wiener Wald“ nach Ödön von Horváth und Johann Strauss, Regie: Rieke Süßkow. Halbe Preise!

Sa, 27. Dezember 2025

16 Uhr: „Die total verjüngte Oma oder Mister Bats Meisterstück“ von Christine Nöstlinger, Regie: Fanny Brunner, Familienstück ab 6 Jahren in der Dunkelkammer

19.30 Uhr: „Caché“ nach dem Film von Michael Haneke, Regie: Felicitas Brucker

So, 28. Dezember 2025

16 Uhr: „Die total verjüngte Oma oder Mister Bats Meisterstück“ von Christine Nöstlinger, Regie: Fanny Brunner, Familienstück ab 6 Jahren in der Dunkelkammer

18 Uhr: „Caché“ nach dem Film von Michael Haneke, Regie: Felicitas Brucker

Mo, 29. Dezember 2025

19 Uhr: „Tango Argentino“ – Der Milonga-Montag in der Roten Bar

Di, 30. Dezember 2025

20 Uhr: „Like Lovers Do“ von Sivan Ben Yishai, Regie: Mechthild Harnischmacher, in der Dunkelkammer

Mi, 31. Dezember 2025

19 Uhr: „Komödie mit Banküberfall“ von Henry Lewis, Jonathan Sayer & Henry Shields, Regie: Christian Brey

Do, 1. Jänner 2026

18 Uhr: „Mir san net nur mir“ – das alternative Neujahrskonzert von Slavko Ninić und der Wiener Tschuschenkapelle, zum 26. Mal im Volkstheater statt.