Kurz vor dem Jahreswechsel zeigt das Volkstheater nochmal einen breiten Querschnitt aus seinem Repertoire – und bietet sowohl für Kinder und Familien Programm, wie auch für theateraffines Publikum. Außerdem startet das Volkstheater mit einem Highlight ins neue Jahr: Am 1. Jänner spielt die Wiener Tschuschenkapelle beim alternativen Neujahrskonzert bereits zum 26. Mal auf.
Das Programm im Überblick
Fr, 26. Dezember 2025
16 Uhr: „Pettersson und Findus“ von Sven Nordqvist, Regie: Mechthild Harnischmacher, Familienstück ab 5 Jahren in der Dunkelkammer
18 Uhr: „Geschichten aus dem Wiener Wald“ nach Ödön von Horváth und Johann Strauss, Regie: Rieke Süßkow. Halbe Preise!
Sa, 27. Dezember 2025
16 Uhr: „Die total verjüngte Oma oder Mister Bats Meisterstück“ von Christine Nöstlinger, Regie: Fanny Brunner, Familienstück ab 6 Jahren in der Dunkelkammer
19.30 Uhr: „Caché“ nach dem Film von Michael Haneke, Regie: Felicitas Brucker
So, 28. Dezember 2025
16 Uhr: „Die total verjüngte Oma oder Mister Bats Meisterstück“ von Christine Nöstlinger, Regie: Fanny Brunner, Familienstück ab 6 Jahren in der Dunkelkammer
18 Uhr: „Caché“ nach dem Film von Michael Haneke, Regie: Felicitas Brucker
Mo, 29. Dezember 2025
19 Uhr: „Tango Argentino“ – Der Milonga-Montag in der Roten Bar
Di, 30. Dezember 2025
20 Uhr: „Like Lovers Do“ von Sivan Ben Yishai, Regie: Mechthild Harnischmacher, in der Dunkelkammer
Mi, 31. Dezember 2025
19 Uhr: „Komödie mit Banküberfall“ von Henry Lewis, Jonathan Sayer & Henry Shields, Regie: Christian Brey
Do, 1. Jänner 2026
18 Uhr: „Mir san net nur mir“ – das alternative Neujahrskonzert von Slavko Ninić und der Wiener Tschuschenkapelle, zum 26. Mal im Volkstheater statt.