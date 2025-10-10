Wer noch bis 15. November 2025 die Grätzl-Rallye der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) absolviert, kann mit etwas Glück tolle Preisen gewinnen. Zusätzlich machen geführte Touren durch das Grätzl im Oktober das gemeinsame Entdecken noch spannender.

An die Handys, fertig, los – noch bis 15. 11. hat jeder die Chance an der Grätzl-Rallye der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) in Atzgersdorf teilzunehmen. Bei dieser erwartet alle Teilnehmer unterhaltsame Aktion für die ganze Familie und attraktive Gewinne. Beim Erkunden des Grätzls können verschiedene Stationen entdeckt werden. Ob alleine oder als Team – mitmachen können alle, die Lust haben, Atzgersdorf kennenzulernen.

Jetzt noch gewinnen

Die Teilnahme ist einfach. Im App-Store rasch kostenlos die „Actionbound“-App herunterladen und die Grätzl-Rallye starten. Neben dem Spaß an der Entdeckung des Grätzls warten tolle Preise auf alle, die die Rallye erfolgreich absolvieren. Verlost werden drei Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro, bereitgestellt von einem Sportgeschäft, einer Buchhandlung und einem Restaurant. „Ich freue mich, dass mit der App ein abwechslungsreiches Tool entwickelt wurde, um den Bezirk auf neue Art und Weise kennenzulernen.“, so BV Gerald Bischof.

Alle Infos: www.gbstern.at/rallye

Geführte Touren

Kleiner Tipp: Bei der Grätzl-Rallye gibt es im Rahmen von geführten Touren nicht nur die Gelegenheit seine Umgebung, sondern auch seine Nachbarn kennenzulernen. Die Möglichkeit dazu besteht noch am 15. und 22. Oktober. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr am Gustav-Holzmann-Platz.

Um Anmeldung unter suedwest@gbstern.at wird gebeten.