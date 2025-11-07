Der Hundeweihnachtsmarkt in Mauer öffnet wieder am ersten und am zweiten Adventwochenende seine Tore – mit wechselnden Ausstellern.

Der stimmungsvollste Hundeweihnachsmarkt Wiens feiert in diesem Jahr sein achtes Jubiläum und findet erneut am ersten und zweiten Adventwochenende statt und das mit wechselnden Ausstellern. In der malerischen Kulisse des festlich dekorierten Gastgartens des Weinguts Steinklammer präsentieren von 29. bis 30.11 und vom 6.12. bis 7.12. (jeweils 10 -18 Uhr) engagierte Manufakturen aus ganz Österreich liebevoll hergestellte Produkte für Hunde und ihre Menschen.

Das Sortiment reicht von praktischem Hundezubehör über weihnachtliche Geschenke bis hin zu köstlichen Leckereien für unsere viebeinigen Freunde. Hier erwarten Sie Hunde-Kekse und Kuchen, stilvolle Hunde-Accessoires wie Halsbänder und Leinen, maßgeschneiderte Brustgeschirre, Maulkörbe, hochwertiges Trainingszubehör, gemütliche Schlafplätze und unterhaltsames Hundespielzeug.

Für Frauchen und Herrchen

Für die Zweibeiner gibt es praktische Taschen, hübsche Accessoires und warme Kleidung für entspannte Spaziergänge. Besucher haben außerdem die Gelegenheit, schöne Erinnerungsfotos mit ihren Vierbeinern zu machen und sich von erfahrenen Hundetrainern beraten zu lassen. Der Markt bietet zudem Weihnachtsdekoration und elegante Einrichtungsgegenstände fürs gemütliche Zuhause mit Hund.

Da an jedem Wochenende andere Aussteller zu entdecken sind, lohnt sich natürlich ein Besuch an beiden Wochenenden. Alle Informationen findet man unter www.hundeweihnachtsmarkt.at.

Der Markt findet witterungsunabhängig openair statt. Der Eintritt ist frei und natürlich sind auch Hunde herzlich willkommen.