Die wiedererrichteten Tafeln würdigen jene Frauen und Männer, die mit ihren Spenden und ihrem Engagement den Bau des sogenannten „Hauses der hundert Fenster“ ermöglicht haben. Viele von ihnen waren jüdische Unterstützerinnen, deren Beitrag während der NS-Zeit ausgelöscht werden sollte: 1940 wurden die ursprünglichen Ehrentafeln von den Nationalsozialistinnen in einem Akt gezielter Auslöschung zerstört. Dank einer erhalten gebliebenen Abschrift konnten sie nun originalgetreu rekonstruiert und an ihrem historischen Platz im Eingangsbereich wieder angebracht werden.

Kaup-Hasler: „Ein Zeichen für Bildung, Offenheit und Solidarität“

„Erinnern ist ein kultur- und demokratiepolitischer Auftrag“, betonte Stadträtin Veronica Kaup-Hasler in ihrer Festrede. „Mit der Wiedererrichtung der Tafeln setzen wir ein Zeichen gegen das Vergessen und für jene Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten: Bildung, Offenheit und Solidarität.“

Auch Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen, hob die Bedeutung der Rekonstruktion hervor: „Wir geben den Menschen, die den Bau dieses Hauses ermöglicht haben, ihren Platz in der Geschichte zurück. Damit schließen wir eine Lücke, die durch die Zerstörung in der NS-Zeit entstanden ist.“

„Ein Haus für alle – damals wie heute“

VHS-Direktor Thomas Laimer erinnerte an die Gründungsidee des Hauses, das seit jeher ein Ort für alle Bevölkerungsgruppen sei: „Wir feiern mit dem 120-jährigen Jubiläum insbesondere den Mut und die Weitsicht jener, die dieses Haus möglich gemacht haben. Bildung braucht Orte der Begegnung – und wir tragen diese Idee mit modernen Angeboten in die Zukunft.“

Feierliche Enthüllung und Blick in die Geschichte

Nach einer historischen Einordnung durch Christian H. Stifter, Direktor des Österreichischen Volkshochschularchivs, wurden die rekonstruierten Tafeln schließlich feierlich enthüllt. Gemeinsam mit Kaup-Hasler nahmen Eva Weißmann (Vorsitzende des Fördervereins VHS Ottakring-Bezirkszentrum Hernals) und Herbert Schweiger (Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen) die Enthüllung vor.

Weitere Informationen und aktuelle Kursangebote: www.vhs.at/ottakring