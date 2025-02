Johannes Pietsch vertritt Österreich beim Eurovision Song Contest 2025

Der 23-jährige Countertenor Johannes Pietsch wird Österreich beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertreten. Unter dem Künstlernamen JJ tritt er mit dem Song „Wasted Love“ an und hofft auf einen Platz im Finale. Der Song verbindet Pop mit Oper und spiegelt damit die außergewöhnliche Vielseitigkeit von Pietsch wider.

Johannes Pietsch, der 2021 in „Starmania“ zu sehen war, studiert derzeit Sologesang an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) und tritt regelmäßig an der Wiener Staatsoper auf. Im März 2025 wird er den Song „Wasted Love“ erstmals vorstellen, mit dem er im Mai beim ESC in Basel die Bühne erobern will.

Pop trifft auf Oper

„Es ist großartig, dass wir wieder einen MUK-Studierenden beim Eurovision Song Contest haben“, sagt MUK-Rektor Andreas Mailath-Pokorny. „Johannes’ Ansatz, Pop und Oper zu verbinden, zeigt, wie kreativ und vielseitig junge Künstler*innen heute sind. Er lebt genau das interdisziplinäre Denken, das uns an der MUK wichtig ist.“

Von Wien nach Dubai und zurück

Johannes Pietsch wurde 2001 in Wien geboren und wuchs in Dubai auf. Seit 2023 studiert er an der MUK im Bachelorstudiengang Sologesang bei der renommierten Kammersängerin Linda Watson. Neben dem Eurovision Song Contest wird Pietsch auch am 14. Februar 2025 in der konzertanten Aufführung von Domenico Scarlattis La Dirindina im Rahmen von MUK.barock zu hören sein.