Wien Energie und der Traditionsbetrieb Manner feierten das 10-jährige Jubiläum ihrer süßen „Schnitten-Heizung”: Schon im Jahr 2016 ging die innovative Wärme-Lösung in Betrieb, bei der die Abwärme aus dem Backprozess ins lokale Fernwärmenetz eingespeist wird. Die Leistung von einem Megawatt reicht aus, um den Wärmebedarf von 600 durchschnittlichen Haushalten in der direkten Umgebung in Ottakring und Hernals zu decken.

Süßeste Versorgung

„Die Schnitten-Heizung ist die süßeste Wärmeversorgung Wiens und Manner eines der bekanntesten Unternehmen, das seine Wärme direkt in das Wiener Fernwärmenetz einspeist“, erklärt Ulli Sima, zuständige Stadträtin für die Wiener Stadtwerke.

Viele Wärmelieferanten

Andere Wärme-Lieferanten sind etwa die Therme Wien mit Abwärme für 1.900 Haushalte, die Großwärmepumpe bei der Ebs-Kläranlage, die 56.000 Haushalte versorgt oder das Digital Realty Rechenzentrum, das die Klinik Floridsdorf heizt. „Unser größter Wärmeschatz ist die Tiefengeothermie, die künftig mit Heißwasser aus 3.000 Metern Tiefe im Vollausbau bis zu 200.000 Haushalte versorgen wird“, verspricht sie.

Manner mag man eben

„Schon vor 10 Jahren haben wir gemeinsam mit Manner gezeigt, wie wir vorhandene Abwärme effizient für die Wienerinnen und Wiener nutzen können”, sagt Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie. „Es freut uns sehr, dass die Abwärme unserer innerstädtischen Waffelproduktion seit mittlerweile zehn Jahren einen konkreten Beitrag zur nachhaltigen Wärmeversorgung in unserer Nachbarschaft leistet“, meint dazu Manner-Chef Dieter Messner.

Wichtiger Arbeitgeber

Manner wurde 1890 in Wien gegründet und produziert bis heute an seinen österreichischen Standorten in Hernals und Wolkersdorf. Seit 2012 investierte der Schnittenfabrikant insgesamt 40 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau seines Stammsitzes im 17. Bezirk und sicherte so viele Arbeitskräfte, erklärt Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ).