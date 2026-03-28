Die Enzis sind Wiener Kult und gehören zum Alltag wie der erste Spritzer im Frühling. Heuer setzt das geliebte Stadtmöbel zum 25-Jahre-Jubiläum des MuseumsQuartiers gleich doppelt zum Farbrausch an: knallrosa wie ein Punschkrapferl und gelb wie ein prickelndes Sodazitron. Willkommen in der wohl farbenfrohesten MQ-Saison aller Zeiten!

MQ als pink-gelbe Pop-Farboase

Es war ein Voting wie ein Staffelfinale einer Realityshow: 20.000 MQ und Enzi-Fans haben entschieden, Punschkrapferlrosa und Sodazitrongelb sind die neuen Enzi-Farben. Und jetzt stehen sie da, strahlend wie frisch aufgepoppte Neonfarben, bereit fürs Probesitzen, Chillen und natürlich für Fotoshootings.

Damit der Einzug auch wirklich „Instagram explodiert kurz“-Niveau erreicht, lädt das MQ am 16. April von 17 bis 18 Uhr zur „What’s your taste? Enzi Photochallenge“. Dresscode? Ganz einfach: Team Rosa oder Team Gelb. Wer sich farblich passend inszeniert, darf sich in der 360°-Glam-Cam drehen wie ein Popstar kurz vor dem Grammy. Das wird in diversen Feeds sicher für Begeisterungsstürme sorgen.

Kult seit 2003 – jetzt auch zum Naschen

Die Enzis sind längst die inoffizielle Lounge der Stadt. Seit 2003 tauchten sie zuerst als winterliche Iglus im MQ auf, bevor sie im Sommer zu Wiener Komfortobjekten mutierten. Seitdem reisen sie um die Welt – von Wien bis Seoul – und haben mehr Fans als mancher Indie-Act am FM4 Frequency Festival. Rosa Enzis gab’s 2004, gelbe 2009; heuer feiern beide gemeinsam eine fröhliche Reunion.

Und weil man große Momente nicht ohne Süßes begeht, gibt’s im MQ Point die brandneue Punschkrapferlrosa-Enzi-Schokoladenedition, kreiert in Kooperation mit der Konditorei Gerstner. Ein Must-have abeits on Dubai-Schokolade für alle, deren MQ-Liebe auch durch den Magen geht.

Ab jetzt heißt es: Lieblings-Enzi schnappen, Sonne tanken und entscheiden – bist du Team Punschkrapferl oder Team Zitrone?

„What’s your taste? Enzi Photochallenge“

16. April 2026, 17-18 Uhr

www.mqw.at