Die Idee entstand im Jugendparlament Innere Stadt: Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Schulstufe wünschten sich mehr Möglichkeiten, draußen zu lernen, zu plaudern oder einfach eine Pause im Freien zu verbringen. Ergänzend zu den bestehenden Bänken wurden nun zwei zusätzliche Bank-Tisch-Kombinationen aufgestellt – direkt vor der Schule.

Jugend gestaltet Bezirk mit

Das Jugendparlament zeigt damit einmal mehr, wie ernst junge Menschen die Mitgestaltung ihres Bezirks nehmen. Die zahlreichen eingebrachten Ideen reichen von kleinen Verbesserungen bis zu konkreten Projekten – und werden gehört. Möglich wurde die Umsetzung durch die finanzielle Unterstützung des Grätzllabors Innere Stadt, das rasch und unkompliziert Projekte realisiert, die im Grätzl gebraucht werden.

Vor Ort machten sich Bezirksvorsteher-Stellvertreterinnen, Vertreter:innen des Jugendparlaments und der Schule sowie die Kinder- & Jugendbeauftragte des Bezirks gemeinsam ein Bild der neuen Freiluftmöbel. Ein kleines Projekt mit großer Wirkung – und ein weiteres Beispiel dafür, wie Beteiligung im Bezirk ganz konkret aussehen kann.