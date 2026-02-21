Theater kann ein Fenster in neue Welten sein, besonders für Kinder. Wenn Geschichten lebendig werden, Figuren zum Greifen nah sind und Musik, Tanz oder Puppen das Publikum mitten ins Geschehen holen, entsteht ein Erlebnis, das weit über den Schlussapplaus hinaus in der Erinnerung nachhallt. Junge Theater Wien bringt mit einem dezentralen Programm Bühnengenuss direkt in die Bezirke und ermöglicht Kindern sowie Eltern gemeinsame kulturelle Abenteuer.

Theater, das die ganze Familien verbindet

Frühe Theaterbesuche fördern Fantasie, Einfühlungsvermögen und gemeinsames Erleben. Das Junge Theater Wien versteht sich als Raum der Begegnung, in dem Kinder ihre Umwelt sinnlich erfahren und sich mit anderen austauschen können.

Die Produktionen richten sich gezielt an unterschiedliche Altersgruppen und laden zum Mitdenken, Mitfühlen und Mitmachen ein. So entsteht ein leicht zugängliches Kulturangebot, das Familien unkompliziert in ihrem Grätzl wahrnehmen können.

Fantasie, Tanz und Geschichten in Bezirken

Im März steht ein vielfältiges Programm auf dem Spielplan. Den Auftakt macht am 1. März in Liesing „Vergessen: 15 Eimer Sauerkraut mit Rutsche“, ein berührendes Stück über Erinnerungen und das Älterwerden. Eine Woche später geht es in Floridsdorf mit dem „Fliegenden Geschichtenteppich“ auf eine fantasievolle Reise rund um die Welt. Mit „Dachs“ widmet sich eine Tanzperformance dem geheimnisvollen Nachtleben eines oft übersehenen Wiener Mitbewohners. In Favoriten hinterfragt „Herauswachsen – Grow out“ spielerisch Rollenbilder und lädt zum Nachdenken über Männlichkeit ein.

Besonders junge Theaterfans kommen am 21. März in der Seestadt auf ihre Kosten: „Wiesenträume“ erzählt mit Musik und Puppen von neugierigen Tieren und kleinen Entdeckungen. Am selben Tag hebt in Liesing „Waldrapp“ ab – eine poetische Geschichte über Mut, Freundschaft und das Fliegenlernen. Den Abschluss bildet in Floridsdorf „Das Zookonzert“, bei dem Kinder und Erwachsene gemeinsam mit tierischen Musikanten in Bewegung kommen.

Reale Erlebnisse statt digitale Beschallung

In Zeiten digitaler Dauerbeschallung sind reale Erlebnisse wichtiger denn je. Theater schafft einen Ort, an dem Kinder sich selbst und andere spüren, Fragen stellen und kreativ denken können, oft gemeinsam mit ihren Eltern. Das Junge Theater Wien zeigt, dass kulturelle Angebote für junge Menschen nicht nur unterhalten, sondern auch verbinden und inspirieren können. Tipp: Karten sind oft schnell vergriffen, frühes Buchen lohnt sich.

Termine:

1. März, 16 Uhr: Vergessen: 15 Eimer Sauerkraut mit Rutsche , Kulturzentrum F23, 1230 Wien

, Kulturzentrum F23, 1230 Wien 8. März, 16 Uhr: Der fliegende Geschichtentppich , VHS Großjedlersdorf, 1210 Wien

, VHS Großjedlersdorf, 1210 Wien 14. März,16 Uhr: Dachs, Kulturzentrum F23, 1230 Wien

Kulturzentrum F23, 1230 Wien 15. März, 16 Uhr: Herauswachsen – Grow out, Kulturhaus Brotfabrik, 1100 Wien

Kulturhaus Brotfabrik, 1100 Wien 21. März, 10.30 Uhr: Wiesenträume, Kulturgarage Seestadt, 1220 Wien

Kulturgarage Seestadt, 1220 Wien 21. März, 16 Uhr: Waldrapp, Kulturzentrum F23, 1230 Wien

Kulturzentrum F23, 1230 Wien 22. März, 16 Uhr: Das Zookonzert, VHS Großjedlersdorf, 1210 Wien

Karten und nähere Informationen unter www.jungetheaterwien.at