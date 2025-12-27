Bei einer stimmungsvollen „Live-Back“-Vorführung zeigt Michael Schritt für Schritt, wie der berühmte hauchdünne Strudelteig gezogen wird. Auch die klassische Füllung aus Äpfeln, Zimt, Zucker und Rosinen kommt nicht zu kurz: Die Besucherinnen und Besucher erfahren, wie sie ihr volles Aroma entfaltet und was einen echten Wiener Apfelstrudel ausmacht.

Genussmomente für alle Sinne

Nach der Vorführung dürfen sich die Gäste auf frisch gebackenen Strudel und duftenden Kaffee freuen – ein geselliges Miteinander, das traditionell Wiener Flair versprüht. Ein Event für alle, die Kaffehauskultur, Patisserieschmäh und feine Mehlspeisen lieben.

Veranstaltungsinfo

Wann: 14. Jänner 2026, 13.30 Uhr

Wo: Pensionistenklub der Stadt Wien, 22., Biberhaufenweg 78

Anmeldung erforderlich:

Tel.: 01 313 99 292 252 (Mo–Fr, 12–17 Uhr)

Web: dieklubs.at