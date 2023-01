Kältetelefon & KälteApp: Nicht zögern, helfen!

Die kalte Jahreszeit hat Wien wieder fest im Griff. Vor allem obdachlose Menschen sind gefährdet und brauchen unsere Unterstützung. Mit dem Kältetelefon der Caritas oder der KälteApp des FSW kann schnell, einfach und unkompliziert geholfen werden. Und die Wienerinnen und Wiener nutzen das Hilfsangebot: Im vergangenen Jahr gingen über 8.000 Anrufe bei der Caritas Wien ein.

So geht’s

„Hinsehen und nicht wegsehen muss auch jetzt die Devise sein“, erklärt dazu Klaus Schwertner, der geschäftsführende Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Wer etwa eine obdachlose Person in Wien sieht, kann das Kältetelefon der Caritas anrufen. Sozialarbeiter gehen den Hinweisen nach und suchen die Person vor Ort auf. Das Kältetelefon ist rund um die Uhr unter 01 480 45 53 zu erreichen. Die Sozialarbeiter verteilen Schlafsäcke, bieten den Betroffenen Hilfe an und vermitteln sie in Notquartiere. „Je mehr Menschen die kostenlose Nummer 01/480 45 53 in ihrem Handy speichern, um uns Schlafplätze von Betroffenen zu melden, umso mehr Hilfe können wir leisten.“ sagt Susanne Peter, Verantwortliche für das Streetwork bei der Caritas.

KälteApp

Mittels der KälteApp des Fons Sozialen Wiens können mit wenigen Klicks Sozialarbeiter informiert werden. Die App ist kostenlos und wurde bereits von mehr als 13.000 Wienerinnen und Wiener runtergeladen.