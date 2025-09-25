Startschuss zur diesjährigen Wiener Kaiser Wiesn! Ehrengäste und Prominente haben gemeinsam mit Besuchern den Startschuss für das größte Brauchtums- und Oktoberfest des Landes erteilt.

Jetzt geht’s loooos … Wien ist Kaiser Wiesn! Und bleibt es 18 Tage lang. Nach wochenlangen Vorbereitungen und zehntausenden Arbeitsstunden hieß Geschäftsführer Johann Pittermann vulgo Wiesn-Kaiser Johann I. im Namen von rund 800 Mitarbeitern die Gäste willkommen. Gleich am ersten Tag strömten sie in Scharen auf das 20.000 m² große Festgelände.

Bürgermeister, Vorsteher und Kaiser

Die feierliche Eröffnung begann am Schweizerhaus-Platz: Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig, dem Leopoldstädter Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und zahlreichen Ehrengästen führte Johann Pittermann den traditionellen Festzug an. Begleitet von einer prachtvollen Bierpferdekutsche, Musikkapellen und Volkstanzgruppen ging es in Richtung Festgelände, wo Festreden und der Bieranstich folgten.

Das Volksfest läuft

“Die vergangenen zwölf Monate haben wir wieder intensiv auf die Wiener Kaiser Wiesn hingearbeitet, und sind heute voller Freude und Stolz, Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest offiziell eröffnen zu dürfen. Gemeinsam mit unseren langjährigen wie auch neuen Partnern ist es uns erneut gelungen, ein Fest zu gestalten, das seinem Ruf mehr als gerecht wird”, so der Wiesn-Kaiser. Im Anschluss sorgten die Edelseer für Stimmung und begleiteten die geladenen Gäste in die Kaktus Alm zum VIP-Empfang.

18 Tage von Schlager bis Party

Das diesjährige Programm lässt keine Wünsche offen. In den drei Festzelten – dem Gösser Zelt, dem Wiesbauer Zelt und dem Nordic Spirit Kaiser Zelt – treten Stars wie Roberto Blanco, Stefan Mross und Die Lauser auf. Für Partystimmung sorgen Bands wie BÄÄM&Brass oder Wildbach.

Besondere Highlights:

Schlagernachmittage: 30.9., 7.10. & 9.10.

Studi-Wiesn: 30.9. mit Mountain Crew & 6.10. mit DJ Stevie

Single Wiesn: 8.10. – powered by kronehit

SeniorInnen-Wiesn: 1.10. & 8.10. mit Hans Ecker Trio & Edlseern

Wiesn Party powered by Prater Dome: 7.10.

Bundesländertage

An ausgewählten Tagen stehen die österreichischen Bundesländer im Mittelpunkt. Neben Musik und Tanzvorführungen präsentieren die Regionen auch kulinarische Spezialitäten.

Die ersten Termine im Überblick:

26.9. Burgenland

27.9. Niederösterreich

28.9. Oberösterreich

2.10. Wien

3.10. Kärnten

4.10. Salzburg

Das Finale bildet am 11.10. die Steiermark, das „grüne Herz Österreichs“.

Schmankerl & neue Bio-Highlights

Auch kulinarisch zeigt sich die Wiener Kaiser Wiesn vielfältig. Neben Klassikern wie Stelzen, Grillhendl und Lebkuchenherzerln gibt es heuer einen Bio-Corner mit veganen und vegetarischen Köstlichkeiten.

Ob pflanzlicher Leberkäse, „Kas-lessknödel“ oder geschmorter Kürbis – hier findet jeder das passende Schmankerl.

Kunsthandwerk & Wiesn-Dorf

Tagsüber lädt das Wiesn-Dorf zum Schmökern und Gustieren ein. Heuer gibt es erstmals Live-Vorführungen, etwa von Kunsthandwerkerinnen, die Lavendel und Hofkräuter verarbeiten.

Am 2. und 3. Oktober können Besucher bei der Drechslerei Reiter sogar selbst Hand anlegen und Drechselkurse besuchen.

Mini-Wiesn für Kinder

Die jüngsten Wiesn-Besucher kommen dank des Kinderprogramms vom Bundesland Tirol nicht zu kurz. In der Brixentaler Kinderhütte warten Bastelstationen und spannende Spiele – begleitet vom Maskottchen Brixi.

An den Wochenenden sorgt ein buntes Programm von 14:30 bis 17:30 Uhr für strahlende Kinderaugen.

Die Wiener Kaiser Wiesn 2025 dauert noch bis 12. Oktober. Weitere Infos: Kaiser Wiesn

©Bubu Dujmic