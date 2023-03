Kaiserliches Flair beim neuen Ostermarkt

Der Ostermarkt vor dem Michaelertor in der Wiener Innenstadt bietet bis 10. April ein ganz besonderes Ambiente.

Am Michaelerplatz, der altehrwürdigen Adresse im Zentrum Wiens, unweit des Sitzes der ehemaligen k.u.k. Monarchie, der weltberühmten Hofburg, findet heuer erstmals ein Ostermarkt statt. Er bietet hochwertige Produkte und feine Kulinarik in kaiserlichem Ambiente. In der Mitte des Platzes selbst wurden in den späten 80er Jahren archäologische Ausgrabungen gemacht, die man heute noch bewundern kann. Diese Überreste eines Römerlagers sind nur von einem Geländer umgeben, kein Glas verdeckt sie. In der Nacht werden die Ruinen sogar stimmungsvoll beleuchtet. Der Ostermarkt bietet somit ein ganz besonderes Ambiente.

Feinstes Angebot an Waren und Kulinarik

20 Standbetreiber bieten ihre Waren an. Von kleinen Geschenken von Kunsthandwerksbetrieben, über Naturseifen, feinstem Nougat bis hin zu einer Auswahl an hochwertigen Delikatessen finden Sie ein sorgfältig ausgewähltes Warenangebot. Nicht zu kurz kommen auch Freunde der Kulinarik. An drei Ständen können sie schlemmen und das eine oder andere Glas Wein oder Prosecco genießen. Der Ostermarkt am Michaelerplatz ist jedenfalls einen Besuch wert.

Öffnungszeiten:

Montag – Sonntag von 10:00 bis 21:00 Uhr