Nach dem Todesfall des Veranstalters und einer Pause ist das traditionsreiche Fest rund um den St. Bartholomäus-Platz mit Unterstützung des Bezirks und von Kooperationspartnern seit dem Vorjahr wieder zurück. Mit dem Fest – früher auch Fastenmarkt genannt – wird eine lange Hernalser Tradition wiederbelebt.

Rund um die Kalvarienberggasse werden Kunsthandwerk, Kulinarik und ein buntes Programm für Groß und Klein geboten. Für rund zwei Wochen steht der Bereich rund um den St.-Bartholomäus-Platz ganz im Zeichen des Osterfests und zieht viele Menschen aus Hernals und über die Bezirksgrenzen hinaus an. Ich lade alle herzlich ein, vorbeizukommen und mitzufeiern“, so der Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch.

Schutz der Kirche

Der Pfarrer der Kalvarienbergkirche Karl Engelmann begleitet das legendäre Fest bereits seit seinem Amtsantritt im Jahr 1996. „Damals hieß es noch Kalvarienbergmarkt“, erinnert sich der Pfarrer. Das Fest blickt auf eine lange Tradition zurück, die 360 Jahre zurückreicht. Das Highlight ist der legendäre „Bamkraxler“. Das bunte, kleine Männchen bewegt sich durch Federmechanik einen Metallstab hinunter und ist ein Stück Wiener Kultur, das am Kalvarienbergmarkt erworben werden kann.

Programm

Das Programm reicht von Austropop-Acts über kulinarische Schmankerl bis hin zu Mitmach-Action für Kinder – darunter Eierbemalen, Kinderdrexeln, Glitzertattoos und Zauberei. Liebevoll gestaltete Stände warten mit Kunsthandwerk. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 14-19 Uhr, Samstag und Sonntag: 11-19 Uhr. Das gesamte Programm gibt es unter https://www.volxfest.at/kalvarienbergfest-2026/ bzw. unter hernals.wien.gv.at