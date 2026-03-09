Kaputt heißt nicht gleich, dass ein Stück unbrauchbar ist. Im Repaircafé des 48er-Tandlers Margareten können Wiener kaputte Lieblingsstücke reparieren lassen: vom flackernden Toaster über die Lieblingslampe bis hin zum Pulli mit kleinem Loch. Und wer Lust auf einen Fahrradcheck hat, kommt im April auf seine Kosten.

Aus Kaputtem wird wieder Nützliches

Toaster, Nachttischlampe oder Pulli – was kaputt ist, muss nicht im Müll landen. Im Repaircafé kümmern sich Fachleute darum, dass Elektrokleingeräte wieder funktionieren und Textilien repariert werden. Ausgenommen sind nur Handys, Laptops, Kaffeemaschinen und große Elektrogeräte, da diese Reparaturen zu aufwendig wären.

Textilreparaturen sind unkompliziert und ohne Anmeldung möglich, für Elektrogeräte und Fahrräder ist eine Anmeldung über die 48er-Tandler-Website erforderlich.

Mit den Repaircafés bieten wir ein Reparaturservice an, das sehr gut angenommen wird. Wiens cooler Second-Hand-Markt setzt damit einmal mehr ein Zeichen für die Kreislaufwirtschaft,“

sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Anmelden und ins Repaircafé kommen

Die Repaircafés finden im 5. Bezirk, Siebenbrunnenfeldgasse 3, statt:

30. April 2026, 14–18 Uhr (inklusive Fahrradcheck)

3. Juni 2026, 14–18 Uhr

Weitere Termine folgen im August, Oktober und im Rahmen der Orange Week im November in der Donaustadt. Anmeldungen für Elektrogeräte und Fahrradcheck sind online unter 48ertandler.wien.gv.at möglich.

Mit etwas Geduld und fachkundiger Unterstützung wird aus Kaputtem wieder Nützliches; das freut die Umwelt und das eigene Geldbörsel. So ermöglicht das Repaircafé, dass Kreislaufwirtschaft im Alltag praktisch umgesetzt wird.