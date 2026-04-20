Ab 15. Mai 2026 bildet Karin Ramser gemeinsam mit Geschäftsführer Oliver Stribl die neue Doppelspitze der Wien Holding. Die erfahrene Führungskraft wechselt aus der Direktion von Wiener Wohnen in ihre neue Position. Ramser bringt umfassende Expertise aus Verwaltung, Organisation und strategischer Unternehmensentwicklung mit.