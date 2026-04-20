Neue Doppelspitze für die Wien Holding

Die Entscheidung fiel nach einem strukturierten, extern begleiteten Auswahlverfahren, das auf Transparenz und höchste fachliche Qualität ausgerichtet war. Insgesamt gingen 77 Bewerbungen ein, darunter 18 von Frauen und 59 von Männern. Begleitet wurde der Prozess von einem spezialisierten Executive-Search-Unternehmen. Nach sorgfältiger Bewertung aller Kriterien setzte sich Karin Ramser als bestgeeignete Kandidatin durch.

Die Wien Holding zählt zu den bedeutendsten Beteiligungsunternehmen der Stadt Wien. Sie vereint Betriebe aus Kultur, Immobilien, Logistik, Medien und Services unter einem gemeinsamen Dach. Mit der Neubesetzung wird die bisherige Erfolgsstrategie fortgeführt und auch gezielt weiterentwickelt, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.

Erfahrung mit Zukunftsorientierung

Ramser bringt langjährige Erfahrung aus dem öffentlichen Sektor mit. In ihrer bisherigen Laufbahn hat sie vor allem in den Bereichen Strategieentwicklung, Organisationssteuerung und Modernisierung von Strukturen wichtige Akzente gesetzt. Nach 14 Jahren bei Wiener Wohnen sieht sie nun den richtigen Zeitpunkt für den nächsten Karriereschritt.

Vizebürgermeisterin und Wirtschafts- und Finanzstadträtin Barbara Novak betont die Bedeutung der Bestellung: Die Wien Holding sei ein zentraler wirtschaftlicher Motor der Stadt, der kontinuierlich weiterentwickelt werden müsse. Mit Ramser übernehme eine Expertin die Verantwortung, die sowohl operative Erfahrung als auch strategische Weitsicht mitbringe.

Auch die neue Geschäftsführerin selbst blickt erwartungsvoll auf ihre kommende Aufgabe. Sie freue sich darauf, ihre Erfahrung künftig in den Dienst der Stadt Wien und ihrer Bürgerinnen und Bürger zu stellen und gemeinsam mit dem bestehenden Team neue Herausforderungen aktiv zu gestalten.

Die Wien Holding bleibt damit auf Wachstumskurs mit klarer Ausrichtung auf Zukunftsthemen und dem Anspruch, die wirtschaftliche Entwicklung Wiens nachhaltig zu stärken.

www.wienholding.at