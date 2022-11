Kein leichtes Erbe für den neuen Bezirksvorsteher

„Es gibt so vieles, das mich interessiert: Verkehr, Grünraum-Schaffung, Schulfragen, Kinder – jetzt geht es einmal darum, mich einzuarbeiten“, so die ­Ansage des neuen Bezirks­vorstehers Dietmar Baurecht im Oktober. Er arbeitet gerade die Aktenberge auf seinem Schreibtisch durch.

Stabile Gesundheit

Obwohl er einstimmig von allen Fraktionen gewählt wurde, sind die Vorschusslorbeeren bescheiden. „Bisher war bei Dietmar Baurecht Handschlagqualität vorhanden – wir werden sehen“, so Martin Hobek von der FPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus. Und VP-Klubobmann Peter Estfeller betonte: „Es werden nun neue Sichtweisen in den Bezirk einziehen. Und es sind neue ­Projekte nötig.“ Sehr persönlich die erste Stellungnahme von Grün-Klubchef Haroun Moalla: „Ich wünsche Dietmar Baurecht eine stabile Gesundheit. Bezirksvorsteher zu sein, ist ein harter Job. Ich kann ihm nur raten, immer an den Bezirk zu denken.“

Eine neue Ära

Voll Zuversicht ist SP15-Klubchefin Verena Schweiger: „Es beginnt eine neue Ära im Bezirk. Ich habe Dietmar Baurecht als engagierten, aufopferungsvollen, ehrlichen Bezirkspolitiker kennengelernt. Wir werden ihn immer voll unterstützen.“