Kein Zimmer frei: Wien zu Silvester ausgebucht

Von Kulturgenuss bis hin zur ausgelassenen Partystimmung am Wiener Silvesterpfad. Zum Jahreswechsel zieht es wieder abertausende Menschen in die Hauptstadt um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. Das freut auch ganz besonders die Wiener Hotellerie. Denn für die letzte Nacht des Jahres ist die Stadt so gut wie ausgebucht.

Hotellerie zufrieden

Nach zwei Jahren Pandemie kann die Wiener Hotellerie wieder aufatmen, „Bis November hatten wir 11,7 Millionen Gästenächtigungen und auch im Dezember werden wir ein hervorragendes Ergebnis erzielen“ zeigt sich Dominic Schmid, Obmann der Wiener Hotellerie, überzeugt: „In den ersten beiden Dezemberwochen waren die Hotels so gut wie ausgebucht und die letzten Nächte des Jahres sehen ebenfalls nach vollen Hotels aus“.

In Summe wird die Wiener Hotellerie – dank des starken Sommers und hervorragenden Herbsts also auf eine Auslastung von 70 bis 75 Prozent kommen. Und damit über der Gewinnschwelle liegen. Schmid: „Das hat nach den ersten Monaten des Jahres, die noch vom Lockdown geprägt waren, niemand erwarten können. Wien hat sich eindrucksvoll auf der Tourismus-Weltkarte zurückgemeldet“.