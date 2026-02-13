Mit Erfolg. Demnach kam es zu zwei Festnahmen und 12 Anzeigen wegen Drogendelikten, neun fremdenrechtlichen Festnahmen, 72 Anzeigen und 28 Strafzetteln wegen Verkehrsübertretungen sowie drei vorläufigen Führerschein-Abnahmen wegen Drogen- und Alkohol-Verdachts. Zudem wird in 18 Fällen wegen Aufenthaltsfragen ermittelt.

Gewalttäter geschnappt

Den Polizisten ging aber noch ein “dicker Fisch” ins Netz. Ein tunesischer Staatsbürger (17) war wegen einer Messer-Attacke am Nachmittag des 12. Jänner am Keplerplatz aktenkundig. Sein 22-jähriger Kontrahent wurde dabei schwer verletzt. Bei der Schwerpunktaktion wurde der Tatverdächtige geschnappt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft gesteckt.