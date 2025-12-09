Pflege ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, die häufig von An- und Zugehörigen im häuslichen Umfeld übernommen wird. Diese Menschen leisten Tag für Tag einen unschätzbaren Beitrag – oft unter großer Belastung. Um sie zu stärken, zu entlasten und ihre wichtige Tätigkeit sichtbarer zu machen, lädt der Fonds Soziales Wien (FSW) gemeinsam mit Bezirksvorsteher Gerald Bischof zur Kick-off-Veranstaltung für die neuen Sprechstunden des Netzwerks für pflegende An- und Zugehörige ein.

Die Veranstaltung markiert den Auftakt der Sprechstunden 2026, die einmal im Monat im Bezirksamt Liesing stattfinden und einen niederschwelligen Zugang zu Information und Unterstützung für pflegenden An- und Zugehörigen ermöglichen.

„Mit den Sprechstunden holen wir die Fachleute dorthin, wo sie gebraucht werden – zu den Menschen nach Liesing. Mit diesem Angebot gibt es Hilfe, Beratung und ein starkes Netzwerk“, betont Bezirksvorsteher Gerald Bischof

Wann: Mittwoch, 17. Dezember 2025 um 17:00 Uhr

Wo: Festsaal der Bezirksvorstehung im Amthaus Liesing, 1.Stock, Perchtoldsdorfer Straße 2, 1230 Wien

Anmeldung: bis spätestens 15.12. 12 Uhr unter: post@bv23.wien.gv.at oder 01400023122