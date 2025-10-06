Seit 2019 setzt sich der von Roman Gregory (Alkbottle) initiierte Band Fußball Cup gemeinsam mit Irena Blagojevic gegen Gewalt an Frauen ein. Diesmal wurde das Turnier, unterstützt von eventim Austria, beim SV Donau in XXL-Format ausgetragen – und das Publikum kam aus dem Staunen kaum heraus.

Gespielt wurde in sechs Teams, darunter etwa „Die Affn“ mit Chip and Dale und Leo Aberer, „Lizz n’ Friends“ rund um Lizz Görgl, „Team Pogo“ mit Marco Pogo sowie die „Slominions“ mit Singer-Songwriterin Anna-Sophie. Moderiert wurde der Abend charmant von Aida Loos, während Andy Ogris und Maria Wolf als Schiedsrichter für Fair Play sorgten.

Promis zeigen Herz und Teamgeist

Mit vollem Einsatz und viel Witz wurde gewuzzelt, was das Zeug hielt. Am Ende holten sich „Die Affn“ den Sieg vor „Team Pogo“ und den „Slominions“. Unter den Teilnehmenden waren bekannte Gesichter wie Leo Aberer, Anna-Sophie, Lizz Görgl, Mari Lang, Marten, Sandra Hesch, Marco Pogo sowie Influencer wie Fahrlehrer Niko, Matthias, Laura Gürses oder Isabella Grögler (kinderausflug.at).

„Gemeinsam helfen wir mit Leichtigkeit und Freude dort, wo es gebraucht wird. Männer sind Teil der Lösung – und das zeigen wir hier mit Spaß und Engagement.“

…betonte Roman Gregory.

Ein starkes Zeichen gegen Gewalt

Auch Julia Brož, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser, lobte den Einsatz: „Der Band Fußball Cup zeigt, dass Prävention mit Präsenz beginnt. Solche Aktionen machen Mut und zeigen Betroffenen, dass sie nicht allein sind.“

Romeo Bissuti, Obmann von White Ribbon, ergänzte: „Wir zeichnen hier ein positives Bild gewaltfreier Männlichkeit – und zeigen, dass Stärke auch Empathie bedeutet.“

eventim Austria-Chef Christoph Klingler unterstrich, wie wichtig das Zusammenspiel von Kunst, Kultur und Sport ist: „So werden ernste Themen auf eine positive, zugängliche Weise ins Bewusstsein gerückt.“

Fair Play am Wuzzler – und im echten Leben

Unter dem Motto „Prominentes Fair Play im XXL-Wuzzler für echtes Fair Play in der Gesellschaft“ bewiesen die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler, dass Sport und Unterhaltung weit mehr können als nur Spaß machen: Sie können verbinden, sensibilisieren und bewegen.

Mehr Infos und Fotos zum Band Fußball Cup gibt’s online unter bandfussballcup.at