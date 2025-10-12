Wenn die Jugend nicht ins Theater kommt, dann kommt das Theater zur Jugend. Das ist der Gedanke hinter dem Projekt „Junges Theater Wien“ der Stadt Wien. Jetzt geht es auch in Liesing über die Bühne.

Ganz allgemein gilt Wien als die Stadt der Kultur. Nur leider ist der einfache Zugang nicht überall möglich. Vor allem für Jungendliche. Aus diesem Grund hat die Stadt das Projekt „Junges Theater“ ins Leben gerufen. Mit einem breitgefächerten Angebot will man sicherstellen, dass das junge Publikum so in der näheren Umgebung Möglichkeiten des kulturellen Zugangs hat – so auch in Liesing.

Im 23. Bezirk steht das neue Kulturzentrum F23 (Gastgebgasse 4) im Mittelpunkt des Theaterreigens. So stehen hier ab jetzt unter anderem etwa „Wo ist Walzer“, der “Waldrapp”, „Body Music Explosion“, oder „Der fliegende Geschichtenteppich“ auf dem Spielplan. „„Das Projekt bringt Theater in all seiner Vielfalt direkt zu den Kindern und Jugendlichen. Diese Nähe vereinfacht den Zugang zu Kunst und Kultur! Ich wünsche eine unterhaltsame erste Saison mit dem Jungen Theater Wien!“, so BV Gerald Bischof. Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler betont: „Ich freue micht, dass die Stadt Wien erneut einen Meilenstein für die kulturelle Teilhabe setzt.“

Alle weiteren Infos und Tickets unter www.jungetheaterwien.at