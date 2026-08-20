Kinder können für Kultur hier mit Kastanien zahlen!

Im September erhält jedes Kind, das ein Sackerl Kastanien zum Theaterbesuch

mitbringt, eine Freikarte für das neue LILARUM-Stück „Schattenparty“.

Zwei eigenwillige Schatten erobern das Lilarum, Österreichs größte Puppenbühne. Sie gehören zu Sasha und Mika und nennen sich Wolke und Schalk. Doch diese wollen ihr Schattendasein beenden und endlich auch ins Licht treten. Soweit die Handlung von „Schattenparty“ kurz erklärt. Geschrieben wurde das Stück von der Autorin Theresa Luise Gindlstrasser, Kunststudierende der Akademie der bildenden Künste bauten Puppen und Bühne dazu um das klassische Schattentheater hier neu zu interpretieren.

Am 12. September feiert „Schattentheater“ im 3. Bezirk die Weltperemieren und danach steht es noch bis 27. September am Programm. Geeignet für Kinder ab 4 Jahren und jung gebliebene Erwachsene.

Alle Infos und Karten unter www.lilarum.at

Aber für Kinder gibt es etwas Besonderes!

Kastanien als echt “harte” Währung

Alles Gute kommt von oben! Mit dem Ende des Sommers werfen die Kastanienbäume ihre Früchte ab. Das Sammeln von Kastanien ist eine lustvolle Beschäftigung an der frischen Luft, die allen Kindern Spaß macht. Damit die gesammelte Kastanienausbeute nicht zuhause vergammelt, können sich Kinder damit im LILARUM ein Ticket für das neueste Figurentheaterstück „Schattenparty“ kaufen: Jedes Kind erhält eine Freikarte im Tausch für ein Sackerl Kastanien.

Kleiner Tipp: Wem noch das nötige “Kleingeld” fehlt – sprich: die Kastanien – der findet nur 15 Gehminuten vom LILARUM entfernt mit dem Grünen Prater die wohl größte Kastanien-Schatzkiste Wiens.

Die Aktion gilt für alle Vorstellungen, die an Nachmittagen stattfinden. Das Theater empfiehlt, die Freikarten zu reservieren. Erwachsene können ihre Tickets vorab online kaufen.

Die Größe des Kastaniensackerls ist nicht näher definiert, denn im Mittelpunkt der Aktion stehen die Bewegung an der frischen Luft und die Freude an Kunst und Kultur. Die gesammelten Kastanien bringt das LILARUM-Team nach dem Ende der Aktion in den Naturpark Hohe Wand, wo sie im Winter den Wildtieren verfüttert werden.