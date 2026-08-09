Vier Tage lang wird Neustift zur großen Festmeile

Von 20. bis 23. August verwandelt sich Neustift am Walde wieder in ein lebendiges Festgelände mit Musik, kulinarischen Highlights und gelebter Heurigenkultur.

Über 150.000 Gäste – viele davon in trachtige Kleidung gehüllt – werden beim Fest der guten Laune und des intensiven Kennenlernens heuer erwartet. Wenn die Neustifter Weinbauern wieder zu ihrem Traditionsfest einladen, die „Hiata“ mit der Hauerkrone durch Neustift ziehen und die Winzer und ihre Stammgäste hochleben lassen, feiert ganz Wien mit. Vier Tage lang wird in Lederhose und Dirndl das große Fest zelebriert, wird der köstliche Neustifter Wein verkostet und wird durch die bunten Kirtags-“Standln” gebummelt um etwa „Kirtagsherzen“ zu erstehen oder neue Freunde kennenzulernen.

Gedanktag

Das außergewöhnliche Fest findet jeweils nach dem 16. August, dem Gedenktag des heiligen Rochus, statt. Seit dem Jahre 2020 steht der Kirtag als UNESCO-Kulturerbe sogar unter einem besonderen Schutz. Der Brauch des Hiata-Umzuges mit der Erntedankkrone stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts: Damals zogen die Neustifter Winzer mit einer Erntekrone zur Kaiserin Maria Theresia und baten wegen der schlechten Ernte um Steuererleichterungen. Die Kaiserin erließ ihnen daraufhin nicht nur die Zahlungen, sondern gab ihnen auch die Krone zurück, mit der Auflage, jedes Jahr einen Kirtag zu veranstalten. Dabei ziehen die Hiata – seit dem Vorjahr gibt es auch weibliche – mit der Erntekrone durch die Neustifter Gassen und die Heurigenlokale und werden dort auch wieder die Winzer und deren Stammgäste „ansingen: „Es lebe der Neustifter Kirtag und der ehrenwerte Herr….“

Programm

Los geht das Fest am Donnertag den 20. August um 15 Uhr mit Bummeln und Begutachten der angebotenen Waren bei den Marktstandln. Um 17:30 trifft man sich bei der Hauerkrone beim „S´Pfiff“ beim Kreisverkehr an der Agnesgasse. Um 18 Uhr erfolgt die Eröffnung durch Ehrengäste beim Heurigen Wolff, ab 18:30 Uhr folgt der Umzug der Hauerkrone die um 21 Uhr bei Eischer’s ihren Einzug hält. Der Festorganisator Mag. Peter Wolff will heuer besonders die Kinder und Familien mit Neuerungen beglücken: „Mit Ringelspel, Riesen-Hüpfburg und Riesenrad sollen auch die Jüngsten zum Kirtag eigeladen werden!“ Sein Dank gilt auch den vielen Sponsoren des Freiluft-Festivals: Darunter Römerquelle, Raiffeisen, Almdudler, Pay-One und Blumen Praskac Der Abschluss des Festes erfolgt am Sonntag. Beginn um 10 Uhr mit der Feldmesse beim Friseurmüller, um 15 Uhr mit der Weihung des Hiatabaums und anschließendes Aufstellen beim Zeiler am Hauerweg. Um 17 Uhr wird dieHauerkrone beim Schreiberhaus ihren Einzug halten. Von Donnerstag bis Sonntag ist die Rathstraße für den Verkehr gänzlich gesperrt. Der 35A fährt nur bis zur Agnesgasse.