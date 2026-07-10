Die Stadt wird zu einem rollenden Geschichtsbuch!

Zwei Tage lang werden historische Automobile zum Blickfang in der Innenstadt. Bei den Vienna Classis Days rauchen die Motoren.

Im August rollen liebevoll gepflegte Oldtimer an den prachtvollen Bauten und schönsten Plätzen der Bundeshauptstadt vorbei und erzählen dabei Geschichten aus mehr als einem Jahrhundert Automobilgeschichte.

Viele tolle Unikate

Jedes Fahrzeug ist ein Unikat mit einer ganz persönlichen Vergangenheit. Manche Automobile sind bereits über 100 Jahre alt und haben mehrere Generationen begleitet. Andere stammen aus den Wirtschaftswunderjahren oder den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren – Jahrzehnten, die bei vielen Besuchern Erinnerungen an Kindheit, Familie und besondere Momente wecken.

Foto: Vienna Classic Days/Autosport.at

Gerade diese Mischung aus Geschichte, Technik und Emotion macht die Vienna Classic Days seit bald vier Jahrzehnten zu einer der beliebtesten Oldtimer-Veranstaltungen des Landes. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit oder Wettbewerb, sondern um die Freude am historischen Automobil, um Begegnungen und um den Erhalt eines wichtigen Kulturguts.

Foto: Vienna Classic Days/Autosport.at

Vor der beeindruckenden Kulisse der Innenstadt entsteht ein einzigartiges Erlebnis für Teilnehmer, Besucher und Fotografen. Wenn elegante Limousinen, seltene Cabriolets, legendäre Sportwagen und charmante Klassiker durch die Straßen rollen, wird Wien zur Bühne für automobile Zeitreisen.

Youngster-Bonus

Die Veranstalter setzen dabei bewusst auf Fairness und Wertschätzung. Je älter das Fahrzeug, desto geringer fällt das Nenngeld aus. Junge Besitzer historischer Fahrzeuge profitieren von einem Youngster-Bonus, Teilnehmer mit längerer Anreise werden zusätzlich mit einem Kilometer-Bonus unterstützt. Damit sollen sowohl die Pflege historischer Fahrzeuge als auch der Nachwuchs der Oldtimer-Szene gefördert werden.

Automobile Raritäten

Für Besucher bietet das Wochenende die seltene Gelegenheit, automobile Raritäten aus nächster Nähe zu erleben, mit ihren Besitzern ins Gespräch zu kommen und die besondere Atmosphäre dieser traditionsreichen Veranstaltung zu genießen. Für viele Teilnehmer sind die Vienna Classic Days längst ein jährliches Wiedersehen mit Freunden, die dieselbe Leidenschaft für historische Fahrzeuge teilen.

Wer klassische Automobile liebt oder einfach einen außergewöhnlichen Sommertag verbringen möchte, sollte sich das Wochenende mit 22. und 23. August vormerken. Denn wenn Geschichten auf Rädern durch Wien rollen, wird Geschichte lebendig.

Foto: Vienna Classic Days/Autosport.at

Informationen für Teilnehmer sowie das aktuelle Programm finden Sie unter:

Vienna Classic Days