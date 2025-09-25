Vom 25. Oktober bis 2. November 2025 dreht sich beim KinderKunstFest alles um den „Walzerkönig“. Den Auftakt bilden zwei besondere Kinderkonzerte am Samstag, den 25. Oktober, jeweils um 11 Uhr und 13 Uhr.

Malwettbewerb: „Johann Strauss – der erste Popstar der Welt“

Bereits im Vorfeld können junge Künstlerinnen und Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Unter dem Motto „Johann Strauss – der erste Popstar der Welt“ sind Kinder eingeladen, Bilder einzusenden, die Strauss, seine Musik, seine Konzerte oder sein Umfeld zeigen. Die Bilder können ein- oder mehrfarbig gestaltet sein und müssen digital (Foto oder Scan) von den Eltern, Lehrer:innen oder Kunsterzieher:innen an shop@houseofstrauss.at geschickt werden.

Die besten Einsendungen werden von einer Jury ausgewählt, im Rahmen des KinderKunstFestes ausgestellt und prämiert.

Freier Eintritt für kleine Künstler und ihre Familien

Mit der Einsendung eines Bildes sichern sich Kinder kostenlosen Eintritt zum „Best of Strauss“-Kinderkonzert – inklusive zwei Begleitpersonen. Da die Plätze begrenzt sind, gilt: Wer zuerst ein Bild einsendet, hat die besten Chancen, seinen Wunschtermin (11.00 oder 13.00 Uhr) zu bekommen.

Spannendes Programm für die ganze Familie

Neben den Konzerten erwartet die Besucher:innen ein vielfältiges Programm:

Buchpräsentation: Der Autor stellt das neue Kinderbuch „Der Walzerkönig“ vor und liest daraus.

Kinderkonzert: Die schönsten Melodien von Johann Strauss live erleben.

Preisverleihung: Auszeichnung der Gewinner:innen des Malwettbewerbs.

Museumsführung: Spannender Einblick in das Leben und Werk von Johann Strauss im Straussmuseum.

Infos auf einen Blick

Wann: Samstag, 25. Oktober 2025, 11.00 Uhr und 13.00 Uhr

Wo: House of Strauss, Casino Zögernitz, Döblinger Hauptstraße 76, 1190 Wien

Anmeldung: Digitales Bild mit Name des Kindes und Wunschtermin an shop@houseofstrauss.at senden

Mehr Infos: Ab 1. Oktober unter www.kinderkunstfest.at und hier!