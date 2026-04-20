Film und feines Essen treffen in Wien aufeinander und werden zu einem Erlebnis für alle Sinne. Tasting Movies bringt erstmals ein Cine-Dining-Konzept in die Stadt und verwandelt Kinoabende in kulinarische Reisen mit genussvoller Story.

Filmszenen, die auf der Zunge zergehen

Mit Tasting Movies hält ein neues Erlebnisformat Einzug in Wien, das Film und Kulinarik auf raffinierte Weise vereint. Im ehrwürdigen Hotel Stefanie wird die Leinwand zur Menükarte. Zu ausgewählten Filmszenen gibt es ein mehrgängiges Dinner, exakt abgestimmt auf Handlung, Stimmung und Dramaturgie.

Den Auftakt macht der Animationsfilm Ratatouille; eine Hommage an Genuss, Leidenschaft und den Mut, eigene Wege zu gehen. Während auf der Leinwand Pariser Küchenflair entsteht, entfalten sich parallel dazu fein komponierte Gerichte, die die Geschichte geschmacklich begleiten. Jeder Gang trifft punktgenau den Moment, in dem Emotionen ihren Höhepunkt erreichen.

Die Idee dahinter bringt Gründer Clemens Polszter auf den Punkt: Kino soll nicht nur gesehen, sondern gefühlt und vor allem geschmeckt werden. Das Ergebnis ist ein immersives Erlebnis, das Gäste mitten ins Geschehen zieht.

Premiere mit Biss und Wiener Seele

Die Wahl des Veranstaltungsortes könnte passender kaum sein. Das Hotel Stefanie, Wiens ältestes Hotel, blickt auf über 400 Jahre Geschichte zurück. Damit bietet es den idealen Rahmen für dieses innovative Konzept. Tradition und Moderne verschmelzen hier zu einer neuen Form des Genusses. Auch Alexander Schick von der Schick Hotels Gruppe sieht darin eine Bereicherung für die Wiener Kulinarikszene und ein Format, das neue Genussakzente setzt.

Für 119 Euro (inkl. Menü und Vorführung) erwartet Gäste ein Abend, der alle Sinne anspricht und zeigt, dass große Geschichten nicht nur erzählt, sondern auch auf dem Teller serviert werden können. Ob Cineast oder Feinschmecker: Dieses Erlebnis trifft mitten ins Herz der Wiener Genusskultur.

Tasting Movies

Premiere: 24. April 2026, 19.30 Uhr

Weitere Termine: 9. und 14. Mai 2026 I 13. und 21. Juni 2026, jeweils 19.30 Uhr

Hotel Stefanie

Taborstraße 12, 1020 Wien

tastingmovies.at