In einen Ort für Musikgenuss bei freiem Eintritt verwandeln sich das Amtshaus Währing am 14. Oktober und das Amtshaus Simmering am 17. Oktober. Der Duoabend „Klassik im Tanz“ bringt Violine, Klavier und Sopran in einem abwechslungsreichen Programm zusammen.

Wenn sich Klassik und Tanzmusik begegnen, entstehen besondere Klangmomente. Der Geiger Gyula Szép, ehemaliger Konzertmeister des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, und die Pianistin und Sopranistin Beata Beck laden zu einem Abend ein, der musikalische Tradition, Virtuosität und Emotion verbindet. Auf dem Programm stehen Werke aus Wien und der Welt, die Tanzrhythmen und lyrische Melodien zu einem stimmungsvollen Ganzen verweben.

Von Wien in die Welt

Im Zentrum des Abends stehen Fritz Kreislers „Alt-Wiener Tanzweisen“. Der Wiener Komponist, dessen 150. Geburtstag heuer gefeiert wird, war ein Meister der charmanten Miniaturen. Sein Werk wird eingerahmt von Astor Piazzollas Tangos, Manuel de Fallas spanischer „Suite populaire“, Tschaikowskys poetischem „Valse triste“ und Edward Elgars beliebten Melodien „Salut d’amour“ und „La capricieuse“. So entsteht eine musikalische Reise, die von Wien über Spanien bis nach Argentinien führt.

Klangvielfalt am Klavier

Auch Klaviersoli haben ihren Platz. Aus Tschaikowskys „Nussknacker“ erklingen Tänze voller Poesie, ergänzt durch Strawinskys markanten Tango und Mazurken der polnischen Komponistin Maria Szymanowska. Besonderes Augenmerk gilt Werken aus Wien: der Suite des zeitgenössischen Komponisten Wolfram Wagner sowie einer Suite von Ernst Krenek, dessen 125. Geburtstag heuer Anlass zum Gedenken bietet.

Konzertgenuss für alle

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Ein ideales Angebot für alle, die klassische Musik schätzen, neugierig auf besondere Programme sind oder sich einfach von Tanzklängen aus unterschiedlichen Kulturen verzaubern lassen möchten.

Klassik im Tanz

Duoabend für Violine und Klavier

14. Oktober, 18 Uhr

Festsaal, Amtshaus Währing

Martinstraße 100, 1180 Wien

17. Oktober, 19 Uhr

Festsaal, Amtshaus Simmering

Enkplatz 2, 1110 Wien

www.beatabeck.at