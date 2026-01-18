Groß war die Begeisterung, klein ist der Rahmen: Nach der gefeierten Premiere 2025 lädt das Wiener Kabinett Orchester in Kooperation mit Chrisitne Hummel auch 2026 wieder zum „Kleinsten Ball der Welt“. Dabei wird das Café Hummel für einen Abend zum wohl intimsten Ballsaal Wiens und schafft eine Atmosphäre voller Nostalgie, Eleganz und Nähe zur Musik – ganz ohne Massenandrang, aber mit umso mehr Charme.

Von Walzer bis Swing

Gespielt wird bewusst ohne moderne Verstärkertechnik – so, wie es schon zu Zeiten von Johann Strauß und Josef Lanner üblich war. Das Wiener Kabinett Orchester sorgt mit Walzern, Polkas und klassischen Wiener Klängen für echtes Ballgefühl. Für swingende Abwechslung stehen Carole Alston & Band mit Jazz, Quickstep und internationalen Rhythmen auf dem Programm. Die Ensembles wechseln sich ab und begleiten den Abend musikalisch durchgehend. Eine Videoübertragung der Tanzfläche sorgt dafür, dass das Geschehen im gesamten Café mitverfolgt werden kann.

Tanzen ausdrücklich erwünscht

Damit auch wirklich alle mittanzen können, führt Tanzmeisterin Dr. Judith Waldschütz durch traditionelle Wiener Kontratänze – darunter die beliebte Fledermaus-Quadrille. Auch die Wiener Tanzkarte kommt wieder zum Einsatz und lässt alte Ballbräuche neu aufleben. Der Kleinste Ball der Welt wird für Tanzbegeisterte also zur großen Sache, die sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Alle Infos

Freitag, 30. Jänner, Einlass: ab 18 Uhr

Café Hummel, 8., Josefstädter Straße 66

Dresscode: Abendkleidung

Ballkarte: € 45,–

Reservierung erbeten:

01/40 55 314 oder reservierung@cafehummel.at