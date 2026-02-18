Wie kann man Klimaschutz in den eigenen Lebensalltag integrieren? „FLODO – KIDS 4 KLIMA“ gibt darauf Antwort und macht Umweltbewusstsein für Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg, beim Blick in den Kleiderschrank oder beim Öffnen der Jausenbox greifbar. Das Projekt, das vom Floridsdorfer Klimateam gemeinsam mit WienXtra umgesetzt wird, lädt Schulklassen ein, Klimaschutz selbst im Alltag einzuführen. Von März bis Mai 2026 lernen rund 50 Klassen an sieben Thementagen, wie sie ihre Umgebung nachhaltig mitgestalten können.

Klimabildung beginnt im eigenen Alltag

„FLODO – KIDS 4 KLIMA“ zeigt, dass Klimaschutz keine abstrakte Aufgabe ist, sondern direkt vor der Haustür beginnt. Schülerinnen und Schüler messen Lärmpegel in der Stadt, bereiten alte Smartphones fürs Recycling vor, bauen Nisthilfen für Wildbienen oder testen Produkte auf Mikroplastik. Gleichzeitig entdecken sie regionale Lebensmittelmärkte und erfahren, wie Konsum und Umwelt miteinander verbunden sind. So werden globale Klimafragen mit dem Alltag greifbar, spannend und motivierend verknüpft.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont: „Klimaschutz beginnt im eigenen Umfeld. Wenn junge Menschen erleben, wie sie konkret etwas verändern können, wird aus Wissen echtes Handeln.“ Bildungsstadträtin Bettina Emmerling ergänzt: „Praktische Erfahrungen eröffnen neue Perspektiven auf Umwelt, Konsum und Berufsfelder. So wird Lernen lebendig und zukunftsfit.“

Partizipation macht den Unterschied

Das Besondere an „FLODO – KIDS 4 KLIMA“ ist, dass Lernen, Forschen und aktives Mitgestalten im Mittelpunkt stehen. Von der Idee im Floridsdorfer Klimateam über die Weiterentwicklung mit Bewohnernund Experten bis zur Umsetzung durch WienXtra entsteht ein Projekt, das direkt auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht. Eine Bürger-Jury wählte das Konzept zur Umsetzung aus.

Mit FLODO holen wir Klimaschutz dorthin, wo er wirkt: in den Alltag der Kinder und Jugendlichen. Frühzeitige Einbindung und Mitgestaltung schaffen Verantwortungsbewusstsein und Handlungsmut.“

Bezirksvorsteher Georg Papai

Abschlussfest und nachhaltige Perspektiven

Den Höhepunkt bildet ein öffentliches Outdoor-Fest am 18. Juni, bei dem die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ihre Projekte präsentieren. Das Fest macht sichtbar, wie junge Menschen Klimaschutz konkret umsetzen können.

WienXtra unterstützt Lehrkräfte, begleitet die Workshops und sorgt dafür, dass Wissen direkt in praktische Erfahrungen übersetzt wird. Alexandra Beweis, Leiterin der WienXtra-Stadtbox, erklärt: „FLODO – KIDS 4 KLIMA bringt Erfahrung direkt in den Alltag der Jugendlichen. Dort entsteht Motivation, selbst aktiv zu werden.“